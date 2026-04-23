Udala se poznata influencerica iz regije, pogledajte raskošne prizore s vjenčanja

Prvi prizori s vjenčanja ubrzo su privukli pažnju na društvenim mrežama. U komentarima su se nizale čestitke.

Regionalna influencerica Nada Ross izgovorila je sudbonosno ''da'' svom dugogodišnjem partneru Stefanu, a prve prizore s vjenčanja podijelila je na društvenim mrežama.

Za veliki dan odabrala je elegantnu bijelu haljinu jednostavnog kroja, uz dugi veo koji se spuštao niz leđa i stvarao efektan dojam u hodu. Look je upotpunila nježnim, prirodnim make-upom i zaglađenom frizurom, ostajući vjerna svom prepoznatljivom, minimalističkom stilu.

Posebnu pažnju privukao je i buket bijelih kala, koji se savršeno uklopio u cijelu priču i dodatno naglasio profinjenu estetiku mladenke.

Sretne vijesti brzo su prikupile brojne reakcije i čestitke pratitelja, koji su joj poželjeli puno sreće u novom životnom poglavlju.

''Kako ste divni'', ''Čestitam'', ''Neka je sa srećom'', ''Čestitke od srca'', ''Prelijepi'', ''Najljepša mladena koju sam u životu vidjela'', nizali su se komentari, a ispod objave javila joj se i Renata Lovrinčević Buljan, koja joj je u komentaru ostavila nekoliko emotikona srca.

Inače, ova mlada dama rodom je iz Banje Luke, a poznata je kao regionalna influencerica koja je popularnost stekla autentičnim pristupom na društvenim mrežama.

Sa svojim pratiteljima redovito dijeli beauty savjete, trikove za šminkanje i svakodnevne rutine.

Na Instagramu je prati više od 124 tisuće ljudi, dok na TikToku broji čak 263 tisuće pratitelja.

