Prorezi na sve strane i naglašen dekolte vodili su glavnu riječ u kreaciji ove pjevačice

Ova ljepotica ima 44 godine, a svojim izgledom i energijom i dalje bez problema konkurira puno mlađima. Na crvenom tepihu pokazala je da samopouzdanje i stil ne poznaju godine.

Na londonskoj premijeri filma ''The Devil Wears Prada 2'' pažnju okupljenih ukrala je britanska pjevačica i plesačica Kimberly Wyatt, koja se pojavila u odvažnoj modnoj kombinaciji koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Bivša članica popularne grupe Pussycat Dolls zablistala je u uskoj crnoj haljini s dubokim izrezima i visokim prorezom na nozi, koja je naglasila njezinu figuru i istaknula dekolte.

Smjeli kroj haljine jasno je dao do znanja da je riječ o modnom odabiru koji traži samopouzdanje, a Kimberly ga je nosila bez imalo zadrške.

Look je upotpunila glamurozno valovima, naglašenim make-upom i crvenim sandalama koje su dodatno podigle cijeli styling. Na crvenom tepihu pozirala je nasmijana, privlačeći poglede fotografa i obožavatelja.

Kimberly Wyatt poznata je kao talentirana plesačica, koreografkinja i televizijska osoba, a svjetsku slavu stekla je kao članica jedne od najpoznatijih ženskih grupa 2000-ih.

I ovaj put pokazala je da zna kako ostaviti snažan dojam – i na pozornici i na crvenom tepihu.

