Žarile su i palile svjetskom scenom, no iza kulisa rasle su napetosti koje su ih razdvojile!

Sredinom 2000-ih vladale su glazbenim ljestvicama i plesnim podijima, svi su ih obožavali, a onda su dvije članice napustile grupu u razmaku od samo jednog dana.

Dio nekadašnjih članica popularne girl grupe ''The Pussycat Dolls'' ponovno se okupio. Nicole Scherzinger, Ashley Roberts i Kimberly Wyatt najavile su povratak kao trio te su objavile novi singl ''Club Song'', a otkrile su i da kreću na svjetsku turneju koja počinje u lipnju.

Vijest je posebno razveselila obožavatelje koji se dobro sjećaju vremena kada su ''The Pussycat Dolls'' žarile i palile svjetskom glazbenom scenom.

Sredinom 2000-ih bile su jedna od najpopularnijih ženskih grupa na svijetu, a njihove pjesme redovito su osvajale glazbene ljestvice i plesne podije.

Grupu je osnovala koreografkinja Robin Antin, a u početku projekt uopće nije bio zamišljen kao klasična glazbena grupa. Sve je započelo kao plesna skupina koja je nastupala u klubovima u Los Angelesu, kombinirajući ples, kabare i pop kulturu. Zbog velike popularnosti koncept se ubrzo razvio u pravi glazbeni sastav.

U najpoznatijoj postavi grupe osim spomnutih djevojaka bile su i Melody Thornton, Jessica Sutta i Carmit Bachar. Iako su sve članice sudjelovale u nastupima, Scherzinger je bila je glavni vokal i najistaknutije lice benda.

Veliki proboj dogodio se 2005. godine objavom debitantskog albuma ''PCD'', koji je prodan u milijunima primjeraka diljem svijeta. S tog albuma dolaze i neki od njihovih najvećih hitova poput ''Don’t Cha'', ''Buttons'', ''Stickwitu'' i ''Beep''.

Nekoliko godina kasnije objavile su i album ''Doll Domination'', s kojeg dolaze popularne pjesme ''When I Grow Up'', ''I Hate This Part'' i ''Jai Ho! (You Are My Destiny)''. Osim po glazbi, bend je bio poznat i po energičnim plesnim koreografijama, atraktivnim nastupima i glamuroznom imidžu, zbog čega su često nastupale na velikim glazbenim dodjelama nagrada i svjetskim turnejama.

Ipak, unatoč velikoj popularnosti, unutar grupe s vremenom su se pojavile napetosti, piše Metro. Bend se na kraju raspao nakon što su Kimberly Wyatt i Ashley Roberts napustile grupu u razmaku od samo jednog dana, što je tada iznenadilo mnoge obožavatelje. Kimberly je kasnije objasnila da je grupa prolazila kroz teško razdoblje te da je odlučila otići jer više nije bila sretna.

''Na kraju mislim da je sreća najvažnija stvar u životu. Kako sam sve bolje upoznavala samu sebe, shvatila sam da sreću u tom trenutku više ne pronalazim unutar grupe'', rekla je.

O odnosima unutar benda kasnije je progovorila i Ashley Roberts, koja je priznala da su neke članice osjećale kako je sva pozornost usmjerena prema Nicole Scherzinger.

''Čak ni u bendu nismo smjele puno govoriti. Rečeno nam je da budemo tihe – samo je Nicole smjela pričati, a mi bismo se tek povremeno ubacile'', rekla je Ashley.

Nakon raspada benda 2010. godine Nicole je izgradila uspješnu solo karijeru i postala poznata i kao televizijska sutkinja u glazbenim showovima, dok su ostale članice nastavile svojim putem.

