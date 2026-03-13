Tko je muškarac kojeg nazivaju trećim kotačem u braku Meghan Markle i princa Harryja?

Bliski prijatelj Meghan Markle navodno je pomogao dogovoriti njezino pojavljivanje na luksuznom ženskom događaju u Australiji, a uz nju je već godinama.

Bliski prijatelj Meghan Markle, Kanađanin Markus Anderson, kojeg neki nazivaju i ''trećim kotačem'' u njezinu braku s princem Harryjem, navodno je pomogao dogovoriti njezino pojavljivanje na ekskluzivnom ženskom događaju u Australiji, piše Daily Mail.

Vijest dolazi nedugo nakon što se doznalo da je završila Meghanina suradnja s Netflixom na projektu ''As Ever'', a njezin dolazak u Australiju planiran je za sljedeći mjesec.

Riječ je o okupljanju namijenjenom ženama, a organiziraju ga radijska voditeljica Jackie O Henderson i njezina bliska prijateljica Gemma O’Neill.

Za dolazak na događaj potrebno je izdvojiti popriličan iznos. Ulaznice za takozvano VIP iskustvo stoje oko 1.700 funti, a uključuju boravak od dvije noći u luksuznom hotelu s pet zvjezdica, kao i priliku da se žene koje će doći na događanje fotografiraju s Meghan te da je uživo poslušaju u razgovoru na pozornici.

Organizatorica Gemma O’Neill otkrila je kako je ideja o Meghan kao glavnoj gošći došla upravo od Markusa Andersona.

''Markus mi je poslao poruku jer je tada bio kod Meghan u kući. On je s njom jako blizak prijatelj već godinama, još od prije nego što se udala, i imaju zaista lijepo prijateljstvo'', rekla je.

Priznala je da je u početku čak razmišljala odbiti prijedlog jer nije bila sigurna da zaslužuje takvu gošću.

''Oduvijek sam osjećala veliku naklonost prema Markusu jer je on stvarno sjajna osoba – uvijek je prvi koji će doći i pitati kako si. Znala sam da Markus ne bi bio tako blizak s nekim tko nije jednako dobar čovjek'', dodala je.

Osim susreta s Meghan i mogućnosti da joj postave pitanja, gošće koje će provesti vikend na događaju očekuje i program posvećen opuštanju, druženju i osobnom razvoju. U planu su večernje zabave uz DJ-a, kokteli uz bazen s pogledom na ocean te razne radionice poput meditacije i zvučne terapije.

Organizatori su najavili i poklon-vrećice za gošće, a nagađa se da bi u njima mogli biti i proizvodi iz Meghanine lifestyle linije As Ever, poput džema ili svijeća.

O’Neill priznaje da je i sama iznenađena što je Meghan pristala sudjelovati.

''Nitko nije više iznenađen od mene što će Meghan biti glavna gošća i sudjelovati u razgovoru s publikom. U jednom sam trenutku čak pomislila da to ne zaslužujem, ali onda sam shvatila da 300 žena koje dolaze na ovaj vikend to itekako zaslužuju'', rekla je.

Inače, Markus Anderson ima važnu ulogu u Meghaninu životu još od samog početka njezine veze s princem Harryjem. Upravo je on organizirao njihov prvi spoj naslijepo u londonskom klubu Soho House 2016. godine i bio dio kruga ljudi koji su pomogli da njihova veza u početku ostane izvan očiju javnosti.

Kasnije je organizirao i Meghaninu djevojačku večer te bio među uzvanicima na kraljevskom vjenčanju u Windsoru 2018. godine. Nakon odlaska Meghan i Harryja iz kraljevske obitelji 2020. godine, njihov se krug prijatelja promijenio, no čini se da je Anderson i dalje jedan od njezinih najbližih suradnika i prijatelja.

