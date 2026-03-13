Trend koji se širi Hollywoodom: Ovi estetski zahvati među muškarcima postaju sve češći!

Sve više slavnih muškaraca povezuje se s korištenjem estetskih zahvata poput fillera kako bi zadržali mladolik izgled pod stalnim povećalom javnosti.

Nakon popularnog "Brotoxa", čini se da sve više muškaraca poseže i za fillerima kako bi vratili izgubljeni volumen lica i ublažili znakove starenja. Nova rasprava o estetskim zahvatima među muškarcima pokrenuta je nakon nedavnog pojavljivanja irskog glumca Barryja Keoghana na premijeri filma "The Peaky Blinders: The Immortal Man" u New Yorku.

Glumac poznat po ulogama u seriji "Černobil" i filmu "Saltburn" izazvao je nagađanja o mogućim estetskim zahvatima jer su mnogi primijetili promjene u njegovu izgledu, uključujući izraženiju liniju čeljusti, punije usne i naglašenije jagodice.

Prema riječima kozmetičke dermatologinje dr. Nore Jaafar, povećana punoća u području jagodica mogla bi biti rezultat filera koji se ubrizgavaju u srednji dio lica kako bi se nadoknadio gubitak volumena.

Stručnjaci ističu kako takvi zahvati postaju sve popularniji među muškarcima, osobito među slavnim osobama čiji je izgled stalno pod povećalom kamera i fotografija. Fillerski tretmani mogu brzo naglasiti strukturu lica i dati mlađi izgled, ali kod muškaraca ponekad mogu ublažiti prirodno oštre crte lica.

Keoghan nije jedina zvijezda o kojoj se posljednjih godina nagađa da je posegnula za estetskim zahvatima.

Jim Carrey nedavno je iznenadio javnost kada se pojavio na dodjeli nagrada César u Parizu, gdje su obožavatelji primijetili da mu lice izgleda mekše i zaobljenije, što je potaknulo nagađanja o fillerima u jagodicama.

Simon Cowell jedan je od rijetkih koji otvoreno govori o estetskim zahvatima. Glazbeni producent priznao je da je koristio botoks i laserske tretmane, ali je kasnije rekao da je prestao s fillerima jer je smatrao da je s njima pretjerao.

I Tom Cruise godinama je predmet rasprava o mogućim zahvatima. Stručnjaci su primijetili da je njegovo lice u posljednjim godinama izgledalo punije i zategnutije, što bi moglo biti posljedica fillera ili promjena u težini.

Među glumcima za koje se također nagađa da koriste filere nalaze se Ryan Gosling i Daniel Craig, dok se o promjenama u izgledu često raspravlja i kada je riječ o Zacu Efronu.

Efron je ranije objasnio da je promjena njegove linije čeljusti posljedica teške ozljede i rekonstruktivne operacije, no unatoč tome nagađanja o estetskim zahvatima i dalje se pojavljuju.

Čak se i bivši nogometaš David Beckham našao u središtu sličnih glasina nakon što se 2023. pojavio s punijim licem na premijeri dokumentarca o svom životu.

Stručnjaci tvrde da se danas sve više muškaraca odlučuje za diskretne estetske zahvate kako bi izgledali svježije i odmornije, a ne nužno drastično mlađe.

U svijetu visoke rezolucije, društvenih mreža i stalnog javnog nadzora, mnoge slavne osobe žele zadržati definirane crte lica i mladolik izgled, zbog čega se trend estetskih zahvata među muškarcima sve više širi.

