Pokušaj spašavanja na plaži završio tragedijom: Influencer, njegova supruga i otac izgubili život

Influencer Ben Wood poginuo je zajedno sa suprugom i ocem u pokušaju spašavanja nepoznate djevojke iz uzburkanog mora.

Food influencer Ben Wood preminuo je u dobi od 43 godine nakon što je pokušao spasiti mladu ženu koju su snažni valovi odnijeli u more na plaži u čileanskom obalnom gradu Algarrobu.

Tragedija se dogodila u ponedjeljak navečer oko 19 sati, kada je 26-godišnju ženu more povuklo prema otvorenom oceanu. To je potaknulo niz pokušaja spašavanja, a u more su odmah skočili Wood, njegova supruga Maria Jose Duarte Ureta (47), Woodov otac Norman Ray Wood (77) te partner žene koja je upala u more.

Nažalost, veliki valovi brzo su odnijeli sve četvero, a situacija je ubrzo prerasla u tragediju.

Wood i njegov otac preminuli su u moru, dok je njegova supruga izvučena živa, ali je kasnije preminula u bolnici. Partner žene koja je upala u more jedini je preživio, nakon što ga je iz oceana izvukla čileanska mornarica uz pomoć vojnog helikoptera.

Lokalne vlasti potvrdile su da je tijekom vikenda na tom području bilo upozorenje na visoke valove, a policija sada istražuje okolnosti nesreće. Prema prvim informacijama, sve žrtve su se utopile.

Ben Wood - 4 Foto: Instagram

Tužnu vijest potvrdila je Woodova kći, koja se od oca oprostila emotivnom objavom na njegovu profilu na Instagramu: "9. ožujka bit će dan kada ćemo se sjećati kako ste dali svoje živote za druge, kao što si to učinio mnogo puta prije. Volim te do Mjeseca i natrag."

Ben Wood bio je poznat na društvenim mrežama po sadržaju posvećenom burgerima, craft pivu i gastronomiji, a na Instagramu je imao više od 37 tisuća pratitelja. U svojoj posljednjoj objavi osvrnuo se na svoju karijeru u Čileu, gdje je živio gotovo 13 godina i sudjelovao u razvoju lokalne scene craft piva i gastronomije.

Ben Wood - 2 Foto: Instagram

"Radim u svijetu piva i gastronomije u Čileu od 2013. godine. Taj je projekt pokrenuo mnoge druge ideje koje su pomogle oblikovati scenu ovdje", napisao je te dodao da je planirao nove projekte i novi početak u industriji.

Tragična nesreća šokirala je njegove pratitelje i prijatelje, koji se na društvenim mrežama opraštaju od influencera koji je, kako mnogi ističu, izgubio život pokušavajući spasiti druge.

Ben Wood - 3 Foto: Instagram

