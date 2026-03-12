Andrea Šušnjara progovorila o dečku koji je zbog nje iz Njemačke preselio u Split: ''Prati me gdje god''

Ususret sutrašnjem koncertu u Splitu, Andrea Šušnjara danas je objavila svoju prvu autorsku pjesmu 'Ljubavni kockari'. Kako je na pjesmu reagirao Tonči Huljić te kamo se najdugovječnija pjevačica Magazina uskoro planira preseliti, otkrila je našem Gordanu Vasilju.

''Još u Magazinu sam napisala ove stihove. Napisala sam nekoliko pjesama, međutim, nikad nisam imala dovoljno hrabrosti i dovoljno samopouzdanja da to podijelim s javnosti. I sad je krenuo meni najteži dio kako ću ja jednom Tončiju Huljiću i Vjekoslavi, koji su moji autori od samih početaka i ja se nadam do kraja moje karijere, kako ću ja njima reći da sam ja sad nešto sama napisala.''

Andrea Šušnjara je nedavno ipak smogla hrabrosti i Tončiju Huljiću poslala svoju prvu autorsku pjesmu ''Ljubavni kockari''.

''I on je dobio te dvije demo verzije i nije ništa odgovorio (smijeh). I onda sam ja sama sa sobom cijelu noć 'pa dobro Andrea, možda to i nije dovoljno dobro, zašto si to uopće išla slati?' A valjda je čovjek išao leći jer sam mu poslala u kasnu uru i sutra kad smo se čuli, onda je rekao 'ovo ti je super', odmah izađi vani s tim.''

I danas je izišao i pripadajući videospot za ovu ljubavnu baladu, u kojoj Andreina partnera glumi dubrovački glumac sa splitskom adresom Maro Drobnić.

Najdugovječnija pjevačica Magazina je s kultnom grupom proputovala cijeli svijet, ali nikad nije bila sigurna dolazi li publika na koncerte zbog nje ili zbog imena benda pa je solo karijera bila logičan korak.

''To je jedan križ svake pjevačice Magazina, nije jednostavno ući u cipele bivših pjevačica i onda sam baš htjela vidjeti gdje se ja tu nalazim. A onda opet kad vidim ove priče od bivših pjevačica Magazina da kad su izašle da nije bilo nikoga na koncertima samo mi je bilo 'ajme meni majko moja, ako njoj nije bilo, što će biti tek meni (smijeh).''

Je l' se čuje sa svojim Magazincima?

''Morala bih malo više (smijeh). Čujemo se naravno, svi smo u kontaktu.''

A 2025. je za Andreu bila godina promjena. Osim početka solo karijere, novih pjesama i novog repertoara, napokon je uspjela kupiti stan u rodnom Splitu.

''Preselila sam, to mi je super jer sam bila podstanar dugo godina, sad hvala Bogu više nisam. Ja mislim da sam uhvatila zadnji vlak s obzirom kakve su cijene, da sam sačekala još koji mjesec, ne bih mogla'', kaže.

39-godišnjoj pjevačici ide i u ljubavi s tri godine mlađim dečkom Karlom, koji se zbog nje iz Njemačke preselio u grad podno Marjana. Zaljubljeni par je prije dva tjedna zajedno proslavio svoje rođendane.

''Moj dečko je rođen dan poslije mene, tako da oboje smo ribe po horoskopu i oboje smo onako dosta emotivni i umjetnički orijentirani. On me prati gdje god ja idem i to je meni super i evo sad razmišljamo da se preselimo u Zagreb, tako da vidit ćemo. Što si me tako pogledao?'', pitala je Andrea.

Kupila je stan u Splitu pa će se sad preselit u Zagreb?

''Daj Bože, bit će gaža. Šalim se. On je došao zbog mene ovdje živjeti, sad već 4 godine živimo zajedno, tako da odemo mi nekad kod njegovih u Njemačku i lijepo je sve to vidjeti, ali nema do naše Hrvatske.''

Emotivna Splićanka se početkom godine oprostila od voljenog ljubimca, mopsa Koka.

''Imam još osjećaj da je kući, imam još osjećaj da je tu i sve njegove stvari su još kući i krevetić i igračkice, a urnica je tu, tako da uvijek jedva čekam doći doma njemu. Još uvijek mi je to, 13 godina nije malo.''

A uz pjevačku karijeru, Andrea svako jutro ustaje u pet i radi u domu za nezbrinutu djecu Maestral, za koji je napisala i pjesmu, koju će također uskoro objaviti.

''Velika je odgovornost, imamo ih 17-18 u grupi. To su djeca koja su iščupana iz svog kreveta, iz svog doma i dovedena meni, tako da ja prolazim s njima te njihove osjećaje, spoznaje gdje se nalaze, zašto su tu? Treba puno s njima raditi, mi smo njima najbliže osobe.''

Iako je na sceni već 23 godine, ova miljenica publike nikad nije bila na meti tračeva.

''Jako sam zatvorena osoba i u biti sam introvert i tu imamo jedan mali problem s ovim poslom, tako da nema ništa o meni. Živim neki normalni, povučeni život, ni ne izlazim toliko vani, nemam neki veliki krug prijatelja, s kolegama se slabo družim, u biti ne idem nigdje, jedino kad je posao u pitanju. Eto, žao mi je zbog toga, ali dobro je ispalo jer nema nekih priča o meni. Ne možete ih čuti kad se ništa ne događa'', zaključila je Andrea.

Ali zato ćemo sigurno čuti njezine autorske pjesme jer već do ljeta planira objaviti još jednu.

