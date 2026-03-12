Pretraži
''sad razmišljamo...''

Andrea Šušnjara progovorila o dečku koji je zbog nje iz Njemačke preselio u Split: ''Prati me gdje god''

Piše Gordan Vasilj/I.G., Danas @ 18:09 inMagazin komentari
Andrea Šušnjara - 3 Andrea Šušnjara - 3 Foto: In Magazin

Ususret sutrašnjem koncertu u Splitu, Andrea Šušnjara danas je objavila svoju prvu autorsku pjesmu 'Ljubavni kockari'. Kako je na pjesmu reagirao Tonči Huljić te kamo se najdugovječnija pjevačica Magazina uskoro planira preseliti, otkrila je našem Gordanu Vasilju.

Možete li pogoditi čija je ovo kći? Nevjerojatno sliči slavnom tati
ima njegov pogled
Možete li pogoditi čija je ovo kći? Nevjerojatno sliči slavnom tati, koji ju je odgojio nakon smrti majke i brata
Izazovi roditeljstva - Sementa Rajhard otkriva koliko su ju Vito i Stela promijenili i usrećili!
Izazovi roditeljstva
Obiteljski život postao je središte života Semente Rajhard: ''Djeca te jako promijene...''
I Crvena jabuka nastupit će uskoro u spornoj dvorani u Novom Sadu, Žera protiv otkazivanja
''čudno mi je...''
I Crvena jabuka nastupit će uskoro u spornoj dvorani u Novom Sadu, Žera protiv otkazivanja
Fanovi ne prestaju komentirati izgled Breskvice: "Što je napravila od sebe?"
"Što je to napravila?"
Promjena koju su svi primijetili: Novi izgled Breskvice izazvao raspravu na mrežama
vijesti
Ljetno računanje vremena počinje 29. ožujka
PROLJETNA PROMJENA 2026.
Spavamo sat vremena kraće: Stiže ljetno računanje vremena, evo kada točno pomičemo kazaljke
Albanija i Kosovo mogle bi biti nove iranske mete
Podržale SAD i Izrael
Dvije balkanske zemlje mogle bi biti nove iranske mete: "Nećete mirno spavati"
Rat na Bliskom istoku 13. dan
Kaos na Bliskom istoku
Iran neprestano udara, Izrael pojačao operacije u Libanonu pa objavio: "Ubili smo ključnu figuru"
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
