I Crvena jabuka nastupit će uskoro u spornoj dvorani u Novom Sadu, Žera protiv otkazivanja

O fenomenu Jakova Jozinovića, ali i otkazanom koncertu Tonija Cetinskog u Novom Sadu - razgovarali smo s frontmenom Crvene Jabuke. Žera je najavio koncert u Zagrebu, otvoreno progovorio o trendovima koji ga živciraju te pubertetu svojih blizanki. Našoj je Juliji Bačić Barać otkrio i da rado gleda IN magazin.

''Svaki čovjek u mojim godinama teže ustaje sa stolice bole te koljena, kosti, zglobovi, ali dok traje koncert ne osjećaš tu neku težinu, a kad budeš osjećao vrijeme je da se povučeš'', započeo je razgovor Žera.

Nema povlačenja za Dražena Žerića Žeru. 61 mu je godina, a dvadesetak godina mlađa njegova je Crvena jabuka. I dalje rade punom parom, pune najveće dvorane, ali sve to bez previše pompe.



''Živimo u doba gdje se bavimo klikovima i lažnim PR naslovima gdje se svi vole razbacivati naslovima prodao sam 100 arena, 2 stadiona, 10 stadiona, to je sve kratkog daha ako nemaš temelj, to nije istina'', zaključio je Žera.

Dražen Žerić - 4 Foto: In Magazin



Posljednje subote u ožujku Crvena jabuka održat će koncert u Zagrebu. Bit će to sjajna prilika za čuti brojne njihove hitove uživo, baš kao što je i ovaj intervju bio rijetka prilika za razgovarati sa Žerom.



''Cijenim vašu televiziju, nisam često ali volim kod vas biti, jedina emisija koja posveti pažnju nekim događanjima, da nije vas tko bi znao što se događa na estradi'', kaže Žera.



Frontmen Crvene jabuke prati što se događa na estradi.



''Imamo danas tog Jakova Jozinovića, ali ne znam njegovu muziku, kad počne svoje pjesme pjevati onda ćemo znati, ali lijepo da je stvoio svoje ime'', kaže Žera.



Kao mnogo iskusniji kolega, on bi ipak Jakovu Jozinoviću savjetovao drugačiji put.



''Trebao je po meni sve što ima uložiti u 10 kompozitora, 10 hitova i tek onda ići po veliki dvoranama, ali eto. Lijepo je da te neka generacija koja njega sluša da su našli idola koji pjeva o ljubavi, lijepim stvarima''.

Dražen Žerić - 1 Foto: In Magazin

Iskren je Žera i kad su u pitanju još neki trendovi.

''Ja mrzim danas ta neka imaginarna zanimanja stilist, podizač trepavica pjevačicama, PR su ti svoje pjesme i koncerti, a sve ovo što izmišljaš da si na Maldivima ili jedeš steak od 100 dolara ili ti je dijete podrugnulo, meni se od toga povraća'', sasvim je iskren Žera.



Ovih se dana mnogo prašine diglo i oko koncerta Tonija Cetinskog u Novom Sadu u dvorani Spens, koji je otkazao, a u kojoj će u travnju nastupiti i Jabuka.



''Ja kao čovjek koji je proveo tri i po godine u Sarajevu u ratu, imam stav da ne treba nikog mrziti, ali otkazati koncert na isti dan kad je koncert trebao biti mislim da Toni je znao zašto je to napravio, a pjevao je već 3-4 puta u toj dvorani, čudno mi je što se sad odjednom o tome priča'', smatra Žera.



A on rijetko govori o odnosu sa svojom 24 godine mlađom suprugom Barbarom. Ni na komentare kad su se 2008. godine vjenčali, nikad se nije obazirao.

''Ja više u ovim godinama ne slušam uopće što predviđaju, a znamo što su sve govorili za sve nas koji imamo mlađe žene, koliko vidim Bebeku je super, jedino Vlado Kalmeber je odustao, ali Bebek i ja ne odustajemo'', kaže Žera.



U braku su dobili danas sedamnaestogodišnje blizanke. A kako se tata Žera nosi s duplom dozom puberteta u kući?

'''Ah kako se nosim, ali dobro nije baš tako jako, zadoovljan sam, ne slušaju naodonjake, nemaju dodira s ovim današnjim pravcima u muzici'', kaže.

Dražen Žerić - 3 Foto: In Magazin

A zna se i tko je stroži roditelj u njihovoj obitelji.

''Tata uvijek sve pušta, dok mama postavlja granice, kao svaki otac i kćeri kod mene sve može, uglavnom što traže, vi žene znate kako slomiti muškarca, pogovoto kćerke muškarca, pogotovo dvije strane, blizanke''.

I na koncertu u Zagrebu krajem ožujka bit će njegove kćeri. Od pariške Olimpije, kultnih londonskih klubova do Zagreba... Gdje god nastupali, Crvena jabuka uvijek zvuči kao da je tek ubrana.

''Nema tu roka trajanja, mi dok budemo osjećali mi ćemo raditi.''

