Zgodni glumac kojeg smo gledali u ''Kumovima'' prekinuo vezu s našom pjevačicom

Riječka glazbenica Ana Antolović otkrila je da je prekinula jednogodišnju ljubavnu vezu s glumcem Lujom Kunčevićem.

Vijest o prekidu dolazi nedugo nakon što je objavila novu pjesmu ''Još si tu'', u čijem se glazbenom spotu pojavljuje upravo njezin sada već bivši partner.

Lujo Kunčević i Ana Antolović - 4 Foto: Instagram

''Iskreno, ne bih rekla da je to za mene bio osobito težak period. S vremenom smo jednostavno shvatili da se u nekim stvarima više ne pronalazimo i da možda nismo na istoj životnoj liniji. Odluku smo donijeli mirno i zrelo, bez loših osjećaja'', rekla je Ana za net.hr.

Prema njezinim riječima, iza njihovog razlaza ne krije se nikakav dramatičan razlog.

''Nije bilo nekog velikog ili presudnog razloga. Jednostavno smo s vremenom shvatili da se u nekim stvarima više ne nalazimo i da možda ne gledamo u istom smjeru kada je riječ o životnim planovima. Takve se stvari ponekad jednostavno dogode i mislim da je najpoštenije to priznati i krenuti dalje, svatko svojim putem'', pojasnila je.

Lujo Kunčević i Ana Antolović - 2 Foto: Instagram

Unatoč prekidu, bivši par uspio je zadržati korektan odnos.

''Ostali smo u dobrim odnosima i mogu reći da smo danas prijatelji. Nismo u svakodnevnom kontaktu, ali postoji međusobno poštovanje i drago mi je da smo uspjeli zadržati jedan normalan odnos'', zaključila je Ana.

Kunčević je i otac petogodišnjeg sina Leona, kojeg je dobio u vezi s manekenkom Sarom Spinčić.

Lujo Kunčević Foto: Instagram

Lujo Kunčević Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

2024. godine Kunčevića je hrvatska javnost gledala u popularnoj seriji ''Kumovi'' kao guslara Grega.

Lujo Kunčević - 1 Foto: Nova TV

