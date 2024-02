"Antonio Banderas s guslama": Evo tko je novo zgodno pojačanje u Kumovima, serija ga je spojila i s nekadašnjom partnericom!

Lujo Kunčević pridružio se seriji "Kumovi" kao guslar Greg, a glumac nam je otkrio kakve promjene donosi u Zaglave, ali i neke detalje o svojem privatnom životu.

Najgledanija domaća dramska serija "Kumovi" u novoj sezoni dobila je i neka glumačka pojačanja.

U ulozi guslara Grega kroz nekoliko epizoda gledatelji će imati priliku gledati glumca Luju Kunčevića, koji je otkrio što se od njegove uloge može očekivati.

"Prva režijska uputa koju sam dobio bila je - Antonio Banderas s guslama. Pa sam to tako probao i odigrati", govori nam Lujo kroz smijeh.

Pogledaji ovo Celebrity Vedrana iz Kumova nekad je bila dio serije koja je također rušila rekorde gledanosti: ''Imala sam tek 18 godina i samo san da ću postati glumica''

Njegova uloga donosi i određene promjene u Zaglave.

"Ono što mi je bilo iznimno drago je što mi je partnerica bila Petra Kraljev, kao i u prvoj seriji Zlatni Dvori davne 2016-e, a njezin lik, Milica, zaljubi se u guslara. Ako sam dobro shvatio, to je prva ljubav umišljene Milice u dugo vremena pa ako to možemo smatrati promjenama, onda da!" kaže Lujo.

Serija Kumovi okuplja sjajne glumce, a evo kako je Luji bilo raditi s njima i postoji li netko koga bi izdvojio.

"To je kao da me pitate koga bih najviše izdvojio iz filma 'Kum'. Nemoguće za odgovoriti. Svi vrhunski glumci, svi sjajni ljudi privatno. Ono što me najviše razveselilo, kao što sam već rekao, bila je ponovna suradnja s Petrom Kraljev. Kao da smo zaokružili priču iz 2016.", ističe.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zvijezde ''Kumova'' pjevaju svevremenski hit, poslušajte kako zvuči vaš omiljeni glumački duo!

Lujo nam je otkrio kako se uopće odlučio baviti glumom, ali i da mu to trenutno nije jedino zanimanje.

"Gluma je bila moja prva, ali ne i posljednja ljubav. Već dvije godine radim u jednoj od vodećih agencija za nekretnine u Hrvatskoj. Tako da je gluma trenutno sekundarno zanimanje, no bez obzira na to, zahvaljujući odličnom radnom vremenu, nimalo zanemareno", kaže.

"Ne znam kako im je palo na pamet zaposliti glumca, ali eto sad su već dvije godine zapeli sa mnom", u šali dodaje.

Pogledaji ovo Celebrity Naš glumac objavio je baš posebnu obiteljsku fotografiju s lijepom suprugom i sinom od kojeg se ne odvajaju!

A kako provodi slobodno vrijeme?

"Nemam neki stalni hobi. No, kao što sam već puno puta spomenuo, nakon poslovnog dana, bavim se svojim najdražim zanimanjem na svijetu - roditeljstvom. A pored energije koje mlado čudo ima, ne treba vam drugi hobi. On je 5 sportova i teretana u jednom", priča kroz smijeh.

Lujo na društvenim mrežama često dijeli obiteljske trenutke, a evo kako izgledaju njihova druženja.

"Da vam to opišem trebalo bi nam nekoliko stranica. Ukratko - odgajam ja malog, odgaja mali mene. Njemu bolje ide", smije se glumac.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Janica Kostelić snimljena s djecom i misterioznim muškarcem, zanimljivo je i što je navodno rekao dok su se šetali, odmah su krenula nagađanja

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Od snimanja ove potresne scene prošle su 42 godine, a glumice su bile toliko prestravljene da se nisu morale pretvarati