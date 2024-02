Janica Kostelić snimljena s djecom i misterioznim muškarcem, zanimljivo je i što je navodno rekao dok su se šetali, odmah su krenula nagađanja

Janica Kostelić viđena je u šetnji s nepoznatim muškarcem i svojom djecom, a zbog onoga što je navodno rekao tijekom ležerne šetnje mnogi se pitaju je li konačno otkrivena enigma oko njezinog privatnog života.

Naša najuspješnija skijašica svih vremena Janica Kostelić svoj privatni život drži u strogoj tajnosti, ali ovog puta je uhvaćena s čovjekom za kojeg tabloid Imperijal tvrdi da se nazvao ''tatom'' dok su bili u ležernoj šetnji.

Naime, Imperijal je podijelio ekskluzivne fotografije Janice koja je ulicama Zagreba šetala u društvu djece i nepoznatog muškarca kovrčave kose.

Kako piše Imperijal, Janica je starije dijete vodila za ruku dok je muškarac gurao kolica s drugim djetetom, a da ih netko fotografira primijetili su dok su čekali da se otvore vrata ispred jedne zgrade.

U jednom trenutku muškarac je navodno rekao: ''Sačekaj da tata to napravi'', pa se zbog toga mnogi pitaju je li konačno otkrivena enigma oko njezinog privatnog života.

Spomenute fotografije možete vidjeti OVDJE.

Sina Oskara Janica je rodila 1. siječnja 2019., a u rujnu prošle godine dobila je i drugo dijete, čije ime još nije otkrila.

Pogledaji ovo Nekad i sad Pogledajte kako su Janica i Ivica Kostelić izgledali na dan kada su otkriveni, njihov otac već je tada znao što ih čeka: "Buš videl, jednog dana..."

Janica je u životu sreću tražila s nekoliko muškaraca.

Njezin prvi poznati dečko bio je meksički nogometaš Raul Palomares kojeg je upoznala na rehabilitaciji u Selcu 2003. godine, a on je u to vrijeme igrao za lokalni klub u Žepču u BiH. No njegova ljubav s Janicom nje bila dugo vijeka, a ona se brzo nakon njihova prekida zaljubila u riječkog ronioca Borisa Ivančića. Nakon Borisa Janica je pronašla sreću sa Švicarcem Danielom Haimerlom, koji je tada bio asistent jednog od koordinatora Međunarodnog skijaškog saveza. Par je dugo tajio vezu za koju je navodno prvi saznao Janičin brat Ivica, a njihova ljubav je potrajala svega godinu i pol dana.

Krajem 2017. godine Janica je snimljena na adventu u zagrljaju Zvonimira Barišića, no detalji njihova odnosa nikad nisu procurili u javnosti.

