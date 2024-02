Zvijezde ''Kumova'' pjevaju svevremenski hit, poslušajte kako zvuči vaš omiljeni glumački duo!

Dok turistička sezona u Zaglavama polako poprima svoje oblike i turisti s raznih strana svijeta otkrivaju ovaj biser Dalmatinske zagore, domaćini odlučuju dodatno obogatiti ponudu te organizirati koncert za turiste u gostioni.

Za organizaciju ovog glazbenog događaja zadužena je Milica, energična i spretna općinska djelatnica, ali kad sazna da Josip ne može nastupati nažica Laru da pjeva. Ona pristaje, a Tommy ju odluči pratiti na gitari. Gostionica, već omiljeno okupljalište Zaglavljana, postat će mjesto gdje se susreću različiti svjetovi, spojeni ljubavlju prema glazbi.

Svevremensku pjesmu "Oh My Darling Clementine" u novoj će epizodi ''Kumova'' u duetu otpjevati glumci Nika Barišić i Fabijan Pavao Medevešek, koji otkrivaju donose detalje ove sjajne izvedbe.

"Snimili smo to jako brzo, kreativni producent predložio je pjesmu par dana ranije i odmah nam je sjela. Par puta sam to probala doma, našli smo se u studiju, u pauzi od snimanja scena za seriju, dogovorili tko pjeva koji dio i otpjevali za dvadeset minuta. Fabijan je glumac, praktički i pjevač u kazalištu Komedija, a ja sam kroz život također dosta pjevala. Kao dijete sam išla na Klince s Ribnjaka, a onda se prebacila na solo pjevanje Rock akademije, sve dok nisam upisala Akademiju dramskih umjetnosti. Čak sam razmišljala da se bavim pjevanjem, ali nekako je gluma ipak pobijedila“, opisala je Nika, dok je Fabijan dodao: "S obzirom da do sada nisam imao priliku u serijama glazbeno nastupati, jako sam sretan što mi se pružila prilika da sviram i pjevam. Iskustvo je bilo izvanredno, a raditi na ovoj pjesmi bio je pravi užitak. Lijepa melodija omogućila nam je brzo usklađivanje u studiju, što je rezultiralo brzim i uspješnim snimanjem.“

Seriju ''Kumovi'' pratite od ponedjeljka do petka na Novoj TV!

