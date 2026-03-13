Pukla ljubav između svjetskog prvaka Formule 1 i fatalne plavuše, za njega je ovo napeto razdoblje

Lando Norris i Margarida Corceiro prekinuli su svoju vezu nedugo nakon što je 26-godišnji Britanac osvojio naslov prvaka Formule 1.

Svjetski prvak Formule 1 Lando Norris prekinuo je s portugalskom glumicom i influencericom Margaridom Corceiro, a vijest je slučajno otkrio tijekom razgovora s kolegom vozačem Carlosom Sainzom.

Naime, u TikTok snimci nastaloj tijekom predsezonskih testiranja u Bahreinu može se čuti kako Sainz pita Norrisa: "Jeste li ti i Magui dobro?", na što vozač McLarena kratko odgovorio negativno, dodavši da je sada "slobodan muškarac". Sainz je pritom djelovao vidno iznenađeno.

Norris i 23-godišnja portugalska glumica i model započeli su vezu 2023. godine. Iako su se nakratko razišli 2024., ponovno su obnovili vezu prošle godine. Corceiro je često bila viđena na utrkama Formule 1, a podržavala je Norrisa i na putu do njegove prve titule svjetskog prvaka.

Par je zajedno slavio njegov veliki uspjeh na Velikoj nagradi Abu Dhabija 2025., gdje je Norris s trećim mjestom osigurao naslov prvaka ispred Maxa Verstappena i timskog kolege Oscara Piastrija.

Prema izvorima bliskim paru, znakovi razdvajanja pojavili su se već ranije.

"Udaljili su se nakon njegove pobjede prošle sezone", rekao je izvor, dodajući da su glasine o prekidu dodatno potaknute nakon što Margarida nije bila prisutna na Norrisovoj proslavi s timom, organiziranoj u znak zahvalnosti svima koji su mu pomogli osvojiti naslov.

Zanimljivo, Corceiro je nedavno ipak reagirala na Norrisovu objavu na Instagramu. Vozač je podijelio fotografije sa zimskog odmora uz opis "Ostavio sam ovaj nacrt u zamrzivaču", a ona je u komentarima napisala: "Lijepa pidžama, nema na čemu."

Corceiro je ranije bila u vezi s portugalskim nogometašem Joãom Félixom, s kojim je hodala od 2019. do 2023. godine.

Norris je započeo obranu svoje prve titule svjetskog prvaka petim mjestom na Velikoj nagradi Australije. Ovih dana nalazi se u Kini, gdje će se od 13. do 15. ožujka održati Velika nagrada Kine, te će Britanac pokušati ostvariti prvu ovosezonsku pobjedu. Glasnogovornik vozača nije želio komentirati prekid.

