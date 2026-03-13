Ima kino, dvoranu i vodeni park: Zavirite na ogromno imanje NBA legende

Bivša NBA zvijezda Tony Parker prodaje svoju spektakularnu vilu u Teksasu koja izgleda kao privatni luksuzni resort.

Luksuzna vila legende NBA lige Tonyja Parkera u San Antoniju u američkoj saveznoj državi Teksas ponovno je stavljena na tržište – i to za upola manju cijenu nego ranije. Nekretnina koja je prije bila procijenjena na oko 20 milijuna dolara sada traži novog vlasnika za oko 11 milijuna dolara.

Imanje se nalazi na adresi 9 Rue Parker u elitnom naselju Anaqua Springs Ranch i prostire se na impresivnih 53 jutra zemljišta, dok sama rezidencija nudi više od 13.000 četvornih stopa luksuznog stambenog prostora.

Imanje Tonyja Parkera - 15 Foto: Profimedia

Imanje Tonyja Parkera - 9 Foto: Profimedia

Posebnu pažnju privlači činjenica da kompleks ima vlastiti vodeni park. Na imanju se nalazi čak osam bazena, umjetna stijena s vodopadima, šest tobogana, whirlpool, takozvana ''lijena rijeka'', kao i skakaonica duga više od 10 metara. Cijeli sustav zahtijeva ogromnu količinu vode – čak 316.000 galona.

Kuća je izgrađena 2009. godine, a za njezinu gradnju utrošeno je oko 59.000 radnih sati, uz više od 2.100 kubičnih jardi betona i oko 130.000 funti čelika.

Imanje Tonyja Parkera - 17 Foto: Profimedia

Imanje Tonyja Parkera - 16 Foto: Profimedia

Imanje Tonyja Parkera - 11 Foto: Profimedia

U unutrašnjosti se nalazi 10 spavaćih soba i 12 kupaonica, prostrana garaža za osam automobila te zasebna kuća za goste. Interijer uključuje i luksuznu blagovaonicu, modernu kuhinju, elegantno uređene garderobe te impresivno stubište koje vodi kroz središnji dio kuće.

Posebna atrakcija za ljubitelje sporta je velika košarkaška dvorana s terenom u stilu San Antonio Spursa, uz koju se nalazi prostor s kolekcijom dresova i trofeja.

Imanje Tonyja Parkera - 8 Foto: Profimedia

Imanje Tonyja Parkera - 6 Foto: Profimedia

Imanje Tonyja Parkera - 5 Foto: Profimedia

Osim sportskih sadržaja, vila nudi i niz zabavnih sadržaja: kino dvoranu sa sjedalima poput onih u pravom kinu, arkadnu igraonicu s brojnim retro igrama, kao i vinski podrum s kapacitetom za oko 1500 boca vina.

Na imanju navodno živi i kornjača imena Bulldozer.

Imanje Tonyja Parkera - 3 Foto: Profimedia

Imanje Tonyja Parkera - 2 Foto: Profimedia

Imanje Tonyja Parkera - 14 Foto: Profimedia

Imanje Tonyja Parkera - 10 Foto: Profimedia

Imanje Tonyja Parkera - 1 Foto: Profimedia

Nakon što je neko vrijeme bila bez kupca, vlasnici se nadaju da će s novom, znatno nižom cijenom luksuzno imanje uskoro dobiti novog vlasnika.

Tko je Tony Parker?

Tony Parker jedan je od najpoznatijih europskih košarkaša u povijesti NBA lige. Francuski playmaker najveći dio karijere proveo je u San Antonio Spursima s kojima je osvojio četiri NBA naslova, a 2007. godine proglašen je MVP-jem NBA finala, čime je postao prvi Europljanin s tom nagradom. Nakon završetka karijere 2019. godine posvetio se poslovima i investicijama te je danas vlasnik i predsjednik francuskog košarkaškog kluba ASVEL.

Tony Parker Foto: Profimedia

Njegov privatni život često je bio u središtu medijske pažnje. Parker je od 2007. do 2011. bio u braku s hollywoodskom glumicom Evom Longoriom, zvijezdom serije ''Kućanice''. Nakon razvoda započeo je vezu s francuskom novinarkom Axelle Francine, s kojom se oženio 2014. godine i dobio dva sina, Josha i Liama. Par se razveo 2020., a Parker je kasnije bio u vezi s francuskom tenisačicom Alizé Lim.

Tony Parker Foto: Profimedia

