Preminula influencerica od samo 23 godine, njena posljednja objava sad slama srca

Kolumbijska influencerica Carolina Reyes, poznata kao Carol the Warrior, preminula je u 23. godini nakon borbe s rakom

Influencerica Carolina Reyes, poznata na društvenim mrežama pod nadimkom Carol the Warrior, preminula je u dobi od 23 godine nakon borbe s rakom.

Tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj putem objave na njezinu profilu na Instagramu, gdje je Carolina imala više od 210 tisuća pratitelja. U poruci su zamolili javnost za poštovanje i empatiju u ovom teškom razdoblju te zahvalili svima koji su joj pružali podršku tijekom bolesti.

"Hvala vam što ste je voljeli, podržavali, pokazivali joj toliko ljubavi i uvijek je dočekivali raširenih ruku", poručili su članovi obitelji.

Carolina, koja je potjecala s tihooceanske obale Kolumbije, prošle je godine otkrila da ima ozbiljne zdravstvene probleme zbog kojih je završila u bolnici u Caliju. Nakon brojnih pretraga liječnici su otkrili tekućinu u plućima, a kasnije joj je dijagnosticiran i rak.

Na društvenim mrežama otvoreno je govorila o svojoj bolesti i dijelila iskustva s kemoterapijama, zbog čega je brzo stekla veliku podršku pratitelja. Upravo zbog svoje hrabrosti i optimizma dobila je nadimak Carol the Warrior.

Unatoč teškoj borbi, Carolina je nastojala zadržati pozitivan duh. Nedavno se čak vratila s putovanja u Brazil, gdje je podijelila fotografije s odmora. U svojoj posljednjoj objavi, snimljenoj u Rio de Janeiru, napisala je kratku poruku: "Sve je u redu."

Nakon vijesti o njezinoj smrti društvene mreže preplavili su oproštaji obožavatelja koji su joj odavali počast i slali poruke podrške njezinoj obitelji.

"Počivaj u miru", "Puno snage tvojoj obitelji u ovom teškom trenutku" i "Uvijek si slala lijepe poruke", samo su neki od komentara kojima se pratitelji opraštaju od mlade influencerice.

