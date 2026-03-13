Noge iz snova u kratkoj haljinici zasjenio detalj koji je potaknuo sve glasnija nagađanja!

Glumica je zablistala u kratkoj bijeloj haljini, ali pažnju je privukao prsten na njezinoj ruci. Taj detalj dodatno je potaknuo šuškanja o mogućem tajnom vjenčanju.

Glumica Zendaya ponovno je potaknula glasine o mogućem tajnom vjenčanju s glumcem Tomom Hollandom nakon što se pojavila na dodjeli nagrada u Los Angelesu.

Za ovu je prigodu odabrala elegantnu bijelu mini haljinu koja je istaknula njezinu vitku figuru i duge noge.

Zendaya Foto: Profimedia

Ipak, pozornost mnogih ipak je privukao zlatni prsten na njezinoj lijevoj ruci. Upravo je taj detalj dodatno potaknuo šuškanja da su Zendaya i Holland u tajnosti izrekli sudbonosno ''da''.

Zendaya Foto: Profimedia

Šuškanja su se dodatno pojačala tijekom same večeri kada je voditeljica Marsai Martin na pozornici u šali prokomentirala kako Zendaya inače ne otkriva mnogo o svom privatnom životu. Zatim ju je zamolila da samo kimne ili nekako da znak kada bi joj trebala poslati vjenčani dar, aludirajući na glasine o mogućem tajnom vjenčanju.

Zendaya Foto: Profimedia

Zendaya je na to reagirala kroz osmijeh i zaigranu gestu rukama ispred lica, a upravo je tada u prvi plan došao zlatni prsten na njezinoj lijevoj ruci, koji je mnogima nalikovao vjenčanom. Publika je taj trenutak popratila pljeskom i oduševljenim reakcijama.

Zendaya Foto: Profimedia

Zendaya Foto: Profimedia

Tom Holland i Zendaya - 3 Foto: Afp

Prema navodima izvora za magazin People, neki od uzvanika tijekom večeri prilazili su Zendayi i čestitali joj, što je dodatno potaknulo nagađanja.

Tom Holland i Zendaya - 2 Foto: Afp

Glasine su se još više rasplamsale i jer je glumica isti prsten nosila i nekoliko dana ranije na jednoj modnoj reviji, pa su mnogi obožavatelji zaključili kako su svi detalji jasan znak da se u njezinu privatnom životu dogodila velika promjena.

