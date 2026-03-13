Pretraži
i sama sve potvrdila?

Noge iz snova u kratkoj haljinici zasjenio detalj koji je potaknuo sve glasnija nagađanja!

Piše H. L., Danas @ 12:40 Celebrity komentari
Zendaya Zendaya Foto: Profimedia

Glumica je zablistala u kratkoj bijeloj haljini, ali pažnju je privukao prsten na njezinoj ruci. Taj detalj dodatno je potaknuo šuškanja o mogućem tajnom vjenčanju.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Preminula Jane Lapotaire
u dobi od 81 godinu
Preminula je zvijezda "Krune", iza sebe je ostavila karijeru dugu više od 60 godina
Priča o Pussycats Dolls
ponovno se okupile
Žarile su i palile svjetskom scenom, no iza kulisa rasle su napetosti koje su ih razdvojile!
Gdje je danas Alex Band, pjevač grupe The Calling?
preživio je otmicu
S ovom baladom obilježio je 2000-e, ali slava mu nije donijela miran život
Životna priča Tatjana Jurić kroz karijeru
izgradila zavidnu karijeru
Sjećate se početka Tatjane Jurić? Bila je rado viđeno televizijsko lice, a zatim se posvetila drugom poslu
Kako je Tatjana Jurić izgledala na početku karijere?
fotogalerija
Prisjetite se kako je Tatjana Jurić izgledala u počecima karijere: Prirodnom ljepotom uvijek je osvajala
Lejla Filipović u društvu Zdravka Čolića: Legendarni pjevač poljubio bivšu misicu na privatnoj proslavi
''kavalir!''
Fotka Lejle Filipović s vječnim regionalnim šarmerom prikupila 7 tisuća lajkova!
Nina Badrić oduševila Sarajevo: Na Dan žena zapjevala i bezvremenski hit Halida Bešlića
da vas prođu trnci
Cijela dvorana utihnula: Poslušajte kako Nina Badrić pjeva veliki hit neprežaljenog Halida Bešlića
Prijatelji i kolege pružaju podršku Darku Laziću nakon smrti brata Dragana Lazića
Preteški trenuci
Estrada uz Darka Lazića nakon smrti brata: Tužni prizori zabilježeni su ispred obiteljske kuće
Možete li pogoditi čija je ovo kći? Nevjerojatno sliči slavnom tati
ima njegov pogled
Možete li pogoditi čija je ovo kći? Nevjerojatno sliči slavnom tati, koji ju je odgojio nakon smrti majke i brata
Jedna od najpoznatijih kuharica na svijetu prisjetila se djetinjstva te otkrila kakva je baka
impresivna karijera!
Od djevojčice iz Pule do jedne od najpoznatijih kuharica na svijetu!
Sven Pocrnić kao Thompson u showu Tvoje lice zvuči poznato 4
publika na nogama!
Čuli smo Thompsona, ali to nije bio Thompson: ''E zemo, pa kud baš najskuplju!''
Zaručila se Thylane Blondeau 3
"zauvijek"
Svijet ju je upoznao kao najljepšu djevojčicu, a sada je objavila veliku životnu vijest
Mickey Rourke deložiran je iz kuće u Los Angelesu 3
posrnuli glumac
Nekadašnji holivudski ljepotan ostao bez krova nad glavom: Ovo je iznos koji duguje stanodavcu!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Zbog drona u rumunjskom zračnom prostoru vlasti poslale dvije poruke upozorenja
DVA UPOZORENJA
Uzbuna u europskoj zemlji! Podignuti vojni avioni: "Potražite sklonište"
Albanija i Kosovo mogle bi biti nove iranske mete
Podržale SAD i Izrael
Dvije balkanske zemlje mogle bi biti nove iranske mete: "Nećete mirno spavati"
Rat na Bliskom istoku 14. dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Hegseth: "Novi ajatolah je ranjen i unakažen"
show
Prijatelji i kolege pružaju podršku Darku Laziću nakon smrti brata Dragana Lazića
Preteški trenuci
Estrada uz Darka Lazića nakon smrti brata: Tužni prizori zabilježeni su ispred obiteljske kuće
Lejla Filipović u društvu Zdravka Čolića: Legendarni pjevač poljubio bivšu misicu na privatnoj proslavi
''kavalir!''
Fotka Lejle Filipović s vječnim regionalnim šarmerom prikupila 7 tisuća lajkova!
Možete li pogoditi čija je ovo kći? Nevjerojatno sliči slavnom tati
ima njegov pogled
Možete li pogoditi čija je ovo kći? Nevjerojatno sliči slavnom tati, koji ju je odgojio nakon smrti majke i brata
zdravlje
Znanstvenici tvrde da ova namirnica može pomoći u očuvanju mišićne snage nakon 65-e!
Istraživanje na 108 osoba
Znanstvenici tvrde da ova namirnica može pomoći u očuvanju mišićne snage nakon 65-e!
5 slavnih osoba čiji se izgled lica promijenio zbog popularnih lijekova za mršavljenje
Privukle su pažnju javnosti
5 slavnih osoba čiji se izgled lica promijenio zbog popularnih lijekova za mršavljenje
Kako izgleda dan koji je dobar za probavu (i za energiju)?
Pokrovitelj Donat
Kako izgleda dan koji je dobar za probavu (i za energiju)?
zabava
Ovako izgleda kad Balkanac padne vozački ispit – urnebesna fora osvojila regiju
Tako nekako
Ovako izgleda kad Balkanac padne vozački ispit – urnebesna fora osvojila regiju
U zagrebačkom kvartu osvanuo novi prometni znak, čini se da ga neki vozači nisu prepoznali
Hmm…
U zagrebačkom kvartu osvanuo novi prometni znak, čini se da ga neki vozači nisu prepoznali
Bez koncentracije nema rezultata - ovaj kviz to brzo pokaže
Pokažite što znate!
Bez koncentracije nema rezultata - ovaj kviz to brzo pokaže
tech
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
U samo 2 godine
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
sport
VIDEO Modrić jednim potezom riješio pet igrača Intera, Talijani u transu
ČISTA INTELIGENCIJA
VIDEO Modrić bacio Talijane u trans: Sam riješio petoricu, liga objavila snimku
Strasbourg ostao bez dvojice važnih igrača za uzvrat protiv Rijeke?
Šansa za Rijeku
Francuzi slavili na Rujevici, ali odmah su saznali dvije loše vijesti
Francuzi slavili na Rujevici, a onda se umalo potukli: Brzo je eskaliralo
Kamere sve snimile
Kaos na Rujevici! Francuzi se umalo potukli, morali su ih razdvajati
tv
Crno more: Njezin odlazak je svima teško pao
CRNO MORE
Njezin odlazak je svima teško pao
Kumovi: Svi su saznali – Vlastiti otac je ne može ni pogledati
KUMOVI
Svi su saznali – Vlastiti otac je ne može ni pogledati
Crno more: Tuga ih sve više zbližava
CRNO MORE
Crno more: Tuga ih sve više zbližava
putovanja
Čudesni Daorson: Tihi svjedok drevne civilizacije u Bosni i Hercegovini
Pogledajte fotografije
Čudesni Daorson: Tihi svjedok drevne civilizacije u Bosni i Hercegovini
Novi život šoping-meke: Napušteni trgovački centar postao je turistička atrakcija
Oaza murala
Novi život šoping-meke: Napušteni trgovački centar postao je turistička atrakcija
Tek sad vidim: Vela Luka dobiva monumentalnu skulpturu u čast Oliveru Dragojeviću
Nestvarno lijepa
Tek sad vidim: Vela Luka dobiva monumentalnu skulpturu u čast Oliveru Dragojeviću
novac
Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i "vječne kemikalije"
Hrana ubojica
Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i "vječne kemikalije"
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
U svakom scenariju profitiraju
Padom Irana i Venezuele bogatstvo 13 najbogatijih vlasnika tankera povećalo se za 45 milijardi dolara - i ne staje rasti
Cijena ove vrste mesa naglo raste diljem Europe, u Hrvatskoj snažan porast od 22%
Pritisak potražnje
Cijena ove vrste mesa naglo raste diljem Europe, u Hrvatskoj snažan porast od 22%
lifestyle
Znanstvenici tvrde da ova namirnica može pomoći u očuvanju mišićne snage nakon 65-e!
Istraživanje na 108 osoba
Znanstvenici tvrde da ova namirnica može pomoći u očuvanju mišićne snage nakon 65-e!
Znakovi horoskopa koji ovog petka 13. trebaju biti oprezni
Ne volimo ga baš
Tri horoskopska znaka koji ovog petka 13. trebaju biti oprezni (ali držimo fige da sve bude OK)
Kolači za Uskrs
Od klasika do novih recepata
Najtraženiji kolač za Uskrs: Imamo recept - i još 40 drugih
sve
Prijatelji i kolege pružaju podršku Darku Laziću nakon smrti brata Dragana Lazića
Preteški trenuci
Estrada uz Darka Lazića nakon smrti brata: Tužni prizori zabilježeni su ispred obiteljske kuće
VIDEO Modrić jednim potezom riješio pet igrača Intera, Talijani u transu
ČISTA INTELIGENCIJA
VIDEO Modrić bacio Talijane u trans: Sam riješio petoricu, liga objavila snimku
Strasbourg ostao bez dvojice važnih igrača za uzvrat protiv Rijeke?
Šansa za Rijeku
Francuzi slavili na Rujevici, ali odmah su saznali dvije loše vijesti
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene