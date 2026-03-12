Zvijezda filma ''Sam u kući'' seli u novu vilu, koja izgledom podsjeća na onu iz božićnog klasika!

Macaulay Culkin i njegova partnerica Brenda Song uselili su u novu luksuznu vilu u Kaliforniji vrijednu više od 10 milijuna dolara.

Glumački par Macaulay Culkin i Brenda Song započeo je novo poglavlje života u raskošnoj vili u Sherman Oaksu u Kaliforniji, za koju su izdvojili više od 10 milijuna dolara.

Na prvi pogled nova kuća podsjeća na legendarni dom obitelji McCallister iz kultne komedije ''Sam u kući'', filma koji je Culkinu donio svjetsku slavu još dok je bio dijete.

Fotografije pokazuju impresivno imanje okruženo zelenilom, s velikim dvorištem i vlastitim teniskim terenom, što cijeloj nekretnini daje dojam privatnog luksuznog kompleksa. Vila ima više katova, elegantnu bijelu fasadu i klasičnu arhitekturu koja podsjeća na američke obiteljske rezidencije kakve često viđamo u filmovima.

Par se na ovu kupnju odlučio nakon iznimno uspješne prodaje svoje prethodne kuće u Toluca Lakeu. Tamošnju vilu prodali su za čak 14,25 milijuna dolara, iako su je kupili tek 2022. godine od glumca Kiefera Sutherlanda za oko 8 milijuna dolara. U manje od četiri godine gotovo su udvostručili vrijednost nekretnine, ostvarivši značajan profit.

Culkin i Song danas slove za jedan od najstabilnijih i najomiljenijih parova u Hollywoodu. Zajedno su od 2017. godine, kada su se upoznali na Tajlandu tijekom snimanja filma Changeland. Od tada su izgradili obitelj i privatni život koji uglavnom drže podalje od reflektora.

Čini se da će njihova nova vila biti savršeno mjesto za obiteljski život i možda nova kulisa za sretne uspomene, baš poput onih koje Culkin nosi iz vremena kada je snimao film koji je obilježio generacije gledatelja.

