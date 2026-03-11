Njegovo ime postalo je simbol nepobjedivosti, a viralne šale učinile su ga internetskom legendom

Legendarni akcijski glumac i majstor borilačkih vještina Chuck Norris izgradio je karijeru kroz sport i glumačke hitove, postavši i internetska ikona zahvaljujući popularnim šalama na svoj način.

Malo je glumaca čije je ime postalo globalni simbol snage i neuništivosti kao Chuck Norris.

Legendarni akcijski junak, majstor borilačkih vještina i zvijezda serije "Walker, teksaški rendžer" izgradio je karijeru koja traje više od pola stoljeća, a njegovo ime danas živi i u popularnoj kulturi kroz bezbroj viralnih šala.

Chuck Norris rođen je kao Carlos Ray Norris 10. ožujka 1940. u Ryanju u Oklahomi. Odrastao je u skromnoj obitelji, a djetinjstvo mu nije bilo lako. Nakon razvoda roditelja preselio se s majkom i braćom u Torrance u Kaliforniji, gdje je završio školu.

Nakon srednje škole 1958. godine pridružio se američkom ratnom zrakoplovstvu, a služenje vojnog roka odvelo ga je u Južnu Koreju. Upravo tamo prvi put se ozbiljno susreo s borilačkim vještinama koje će mu promijeniti život.

Po povratku u SAD Norris se potpuno posvetio borilačkim vještinama. Otvorio je vlastite karate škole, među čijim su učenicima bile i brojne poznate osobe poput Stevea McQueena i Priscille Presley. Njegova sportska karijera bila je impresivna – osvojio je svjetsko prvenstvo u karateu u srednjoj kategoriji šest godina zaredom te pobijedio na desecima turnira prije nego što se 1974. povukao iz natjecanja.

Kasnije je razvio i vlastiti stil borilačkih vještina nazvan Chun Kuk Do.

Norrisov put u film počeo je pomalo slučajno. Zahvaljujući poznanstvima iz svijeta borilačkih vještina dobio je malu ulogu u filmu "The Wrecking Crew" (1968).

Veliki proboj dogodio se kada ga je Bruce Lee pozvao da glumi negativca u filmu "The Way of the Dragon", gdje su njih dvojica odigrali jednu od najpoznatijih borilačkih scena u povijesti filma.

Nakon toga Norris je postao stalna figura u akcijskim filmovima 80-ih, među kojima su "Good Guys Wear Black", "The Octagon", "Lone Wolf McQuade", "Missing in Action" i "The Delta Force". Ovi filmovi pretvorili su ga u jednog od najvećih akcijskih heroja tog desetljeća.

Najpoznatiji televizijski projekt Chucka Norrisa svakako je serija "Walker, teksaški rendžer", u kojoj je glumio od 1993. do 2001. godine. U seriji je tumačio ulogu Cordella Walkera, pravednog rendžera koji se protiv kriminala bori uz pomoć borilačkih vještina. Serija je postala veliki hit i dodatno učvrstila njegov status akcijske ikone.

Početkom 2000-ih Norris je postao neočekivana internet senzacija zahvaljujući tzv. "Chuck Norris facts" – humorističnim izjavama koje pretjeruju u opisivanju njegove snage i sposobnosti.

Primjeri takvih šala uključuju tvrdnje poput: "Chuck Norris ne radi sklekove – on gura Zemlju dolje." Iako su šale pretjerane, one su dodatno učvrstile njegov status pop-kulturne legende.

Bio je dva puta u braku - prvi put oženio se Dianne Holechek, svojom srednjoškolskom ljubavi, s kojom je bio u braku od 1958. do 1989. i dobio dva sina. Godine 1998. oženio se bivšom manekenkom Genom O’Kelley, s kojom ima blizance – sina Dakotu i kćer Danilee.

Osim glume i sporta, Norris se posvetio i humanitarnom radu te je pokrenuo programe koji kroz borilačke vještine pomažu mladima u razvoju discipline i samopouzdanja.

Chuck Norris ovih dana je proslavio 86. rođendan, ali i dalje vodi aktivan život. Povremeno se pojavljuje u projektima i javnosti, a njegov posljednji projekt bio je film "Agent Recon".

I dalje redovito trenira i promovira zdrav način života, a obožavatelji ga često nazivaju živom legendom zbog njegove nevjerojatne fizičke forme i karijere koja traje desetljećima. Od skromnog dječaka iz Oklahome do jednog od najprepoznatljivijih akcijskih junaka na svijetu – Chuck Norris ostao je simbol discipline, snage i upornosti.

