životna priča

Njegovo ime postalo je simbol nepobjedivosti, a viralne šale učinile su ga internetskom legendom

Piše E. G., 12.03.2026 @ 23:00 Nekad i sad komentari
Chuck Norris - 11 Chuck Norris - 11 Foto: Profimedia

Legendarni akcijski glumac i majstor borilačkih vještina Chuck Norris izgradio je karijeru kroz sport i glumačke hitove, postavši i internetska ikona zahvaljujući popularnim šalama na svoj način.

Životna priča Chucka Norrisa
životna priča
Njegovo ime postalo je simbol nepobjedivosti, a viralne šale učinile su ga internetskom legendom
