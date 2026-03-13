Preminula je zvijezda "Krune", iza sebe je ostavila karijeru dugu više od 60 godina

Britanska glumica Jane Lapotaire, poznata po ulogama u serijama "The Crown" i "Downton Abbey" te bogatoj kazališnoj karijeri, preminula je u dobi od 81 godinu.

Britanska glumica Jane Lapotaire, poznata po ulogama u serijama "Kruna" i "Downton Abbey", preminula je u dobi od 81 godine. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je Royal Shakespeare Company, koja se od slavne glumice oprostila emotivnom porukom, ističući njezin izniman doprinos kazalištu i filmu.

Lapotaire je preminula 5. ožujka, a uzrok smrti zasad nije objavljen.

Rođena je 26. prosinca 1944. u Ipswichu u engleskom Suffolku, a za glumu se počela zanimati još u mladosti. Profesionalnu karijeru započela je 1965. godine u kazalištu Bristol Old Vic u predstavi "When We Are Married" autora JB-a Priestleyja. U tom je kazalištu radila dvije godine, a kasnije je postala i jedna od osnivačica poznatog kazališta The Young Vic 1970. godine.

Veliki proboj ostvarila je 1977. godine, kada je glumila slavnu znanstvenicu Marie Curie u BBC-jevoj televizijskoj miniseriji.

Njezina karijera posebno je procvjetala u kazalištu. U predstavi "Piaf" autorice Pam Gems utjelovila je legendarnu francusku pjevačicu Edith Piaf, a upravo joj je ta uloga donijela Olivierovu nagradu za najbolju glumicu 1979. te Tonyja kada je predstava igrala na Broadwayu 1981. godine.

S Royal Shakespeare Company surađivala je desetljećima. U njihovim produkcijama glumila je brojne Shakespeareove likove, uključujući Gertrudu u "Hamletu" uz Kennetha Branagha.

Osim kazališta, Lapotaire je ostvarila i niz zapaženih televizijskih uloga. Među najpoznatijima su Kleopatra u BBC-jevoj produkciji "Antony and Cleopatra", princeza Kuragin u božićnoj epizodi serije "Downton Abbey" i princeza Alice od Battenberga u Netflixovoj seriji "Kruna".

Karijeru je gradila više od šest desetljeća, ostavljajući dubok trag u britanskoj kulturi i kazalištu.

Bila je dvaput udana. Njezin prvi brak s Oliverom Woodom trajao je od 1965. do 1967. godine, a od 1974. do 1980. je bila udana za filmskog redatelja Rolanda Joffea, s kojim je dobila sina Rowana Joffea, danas poznatog scenarista i redatelja. Kasnije je bila u vezi s glumcem Michaelom Penningtonom.

Godine 2000. doživjela je moždano krvarenje dok je boravila u Parizu, gdje se pripremala predavati Shakespeareove tekstove. Nakon dvije operacije i mjesec dana provedenih na intenzivnoj njezi uspjela se oporaviti, a svoje iskustvo opisala je u memoarima "Time Out of Mind" iz 2003. godine.

Godine 2025. dobila je orden Reda Britanskog Carstva (CBE) za doprinos umjetnosti. Posljednji put u javnosti pojavila se u veljači 2026. u dvorcu Windsor, gdje je osobno primila ovo priznanje.

Njezina smrt potaknula je brojne poruke sućuti kolega i obožavatelja koji su je opisali kao iznimnu glumicu i snažnu umjetničku osobnost.

Jane Lapotaire iza sebe je ostavila bogato umjetničko nasljeđe i karijeru koja je trajala više od šest desetljeća, tijekom kojih je obilježila britansku kazališnu i televizijsku scenu.

