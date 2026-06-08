Dubravko Šimenc objavio fotografiju s Draženom Petrovićem: “Kad god pogledamo gore…”

Dubravko Šimenc na godišnjicu smrti Dražena Petrovića podijelio je zajedničku fotografiju iz mlađih dana i prisjetio se njihova prijateljstva.

Na godišnjicu smrti Dražena Petrovića brojni sportaši, prijatelji i poštovatelji prisjetili su se najvećeg hrvatskog košarkaša svih vremena, a među njima i proslavljeni vaterpolist Dubravko Šimenc.

Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju iz mlađih dana na kojoj pozira upravo s Draženom, čime je pratitelje vratio u vrijeme kada su dvojica sportskih velikana zajedno stvarala povijest hrvatskog sporta.

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Uz fotografiju Šimenc je objavio i emotivan tekst kojim je još jednom pokazao koliko je Petrovićev prerani odlazak ostavio trag među njegovim prijateljima i suvremenicima. Prisjetio se riječi koje je prije nekoliko godina napisao njihov zajednički prijatelj Zvone, a koje i danas snažno odjekuju među svima koji su poznavali Dražena.

Dražen Petrović - 2 Foto: In Magazin

Dražen Petrović Foto: M.Colic/Cropix

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"Prije par godina, Zvone je napisao jedan tekst, ovako počinje... 'Ti. Kad god pogledamo gore i zavapimo neke male i nebitne stvari, trebali bismo Te upitati zašto se dogodio 7. lipnja 1993., noć kada je košarkaški Čarobnjak usnuo i krenuo k tebi. Iz crvenog golfa, na nekoj švapskoj autocesti, pod limom nekog pomahnitalog kamiona, u sred krvavog balkanskog rata. Jel’ moguće da si mu smislio takav kraj? Kamo si skrenuo pogled, kamo okrenuo glavu? Valjda Ti je jasno da si morao pridržati ruku onoj jadnoj curi il’ umornom vozaču? Trebali su Te, trebali smo Te! Da, morao si..., al’ nisi.'"

Na kraju objave Šimenc je kratko, ali snažno sažeo osjećaje koji se vraćaju svakog 7. lipnja.

Dubravko Šimenc - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Dubravko Šimenc - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Dubravko Šimenc - 4 Foto: Josip Moler/Cropix

"Na današnji dan, suza je uvijek u oku. To samo MI znamo, zašto je tako svake godine", napisao je.

Dražen Petrović poginuo je 7. lipnja 1993. godine u prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti, u trenutku kada je bio na vrhuncu karijere i jedan od najboljih europskih košarkaša u NBA ligi. Više od tri desetljeća kasnije njegovo ime i dalje izaziva emocije, a uspomena na njega živi kroz generacije sportaša i navijača koji ga smatraju simbolom hrvatskog sporta i neostvarenog potencijala koji je prerano ugašen.

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