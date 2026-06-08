Godinu dana bez Matije Dedića: Kći Lu objavila fotografiju koja slama srce

Emotivnom objavom na društvenim mrežama Lu Dedić prisjetila se svog oca, legendarnog hrvatskog jazz glazbenika Matije Dedića, na prvu godišnjicu njegove smrti.

Prije godinu dana hrvatska glazbena scena ostala je bez jednog od svojih najistaknutijih jazz glazbenika, pijanista i skladatelja Matije Dedića. Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu među kolegama, prijateljima i brojnim obožavateljima koji su cijenili njegov izniman talent i glazbeni opus.

Tužnu godišnjicu obilježila je njegova kći, pjevačica Lu Dedić, emotivnom objavom na društvenim mrežama. Na svojoj Instagram priči podijelila je crno-bijelu fotografiju nastalu tijekom zajedničkog nastupa. Na fotografiji Matija sjedi za klavirom, dok Lu pjeva, a prizor svjedoči o njihovoj bliskoj povezanosti kroz glazbu.

Lu Dedić na Instagramu Foto: Instagram

Uz fotografiju nije napisala mnogo riječi. Dovoljna je bila kratka, ali snažna poruka: ''Volim te'', uz simbol crnog srca.

Lu i Matija Dedić - 2 Foto: Neja Markicevic / Cropix

Matija Dedić, Lu Dedić Foto: Vedran Peteh / CROPIX

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Objava je dirnula njezine pratitelje te još jednom podsjetila na neraskidivu vezu između oca i kćeri, koju su često dijelili i na pozornici. Matija Dedić iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi, a uspomenu na njega danas čuvaju njegova obitelj, prijatelji i brojni ljubitelji njegove umjetnosti.

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A vrlo brzo nakon Matije preminula je i njegova majka i baka Lu, Gabi Novak. Koje je riječi Lu posvetila svojoj baki pogledajte OVDJE.

Gabi Novak, Lu Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

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