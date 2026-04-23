Mobitel glazbenika koji je osumnjičen za ubojstvo tinejdžerice otkrio uznemirujuće detalje

Glazbenik je na sudu prvi put progovorio nakon optužbi za ubojstvo 14-godišnjakinje. Tužitelji su iznijeli nove detalje, uključujući tvrdnje o sadržaju pronađenom na njegovu telefonu.

Pjevač D4vd, pravim imenom David Anthony Burke, prvi je put progovorio na sudu nakon što je optužen za ubojstvo 14-godišnje Celeste Rivas Hernandez, a novi detalji izneseni na ročištu dodatno su uznemirili javnost, piše Daily Mail.

Na saslušanju održanom u četvrtak tužitelji su otkrili da je na njegovu zaplijenjenom iPhoneu pronađena značajna količina dječje pornografije.

''Imao je iPhone koji je sadržavao značajnu količinu dječje pornografije i, prema zakonu, takav se materijal ne može dijeliti bez posebnih sigurnosnih mjera'', izjavila je tužiteljica Beth Silverman.

Dodala je i da će se sporni materijali pregledavati na posebnom računalu unutar ureda tužiteljstva, a zasad nije poznato odnose li se pronađeni sadržaji i na žrtvu.

Na sudu je Burke bio vezan za stolicu u zatvorskoj odjeći, a njegove prve riječi bile su kratke: ''Da, gospođo'', nakon što mu je sutkinja objasnila tijek postupka.

Njegova odvjetnica Marilyn Bednarski zatražila je da se postupak nastavi bez odgode te istaknula kako obrana očekuje barem osnovne dokaze u ranoj fazi procesa. Tužitelji su pak naglasili kako će analiza opsežnih digitalnih i forenzičkih dokaza potrajati te da bi samo pripremno ročište moglo trajati četiri do pet dana.

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput otvorila dušu o majčinstvu u zrelijim godinama: ''Dva tjedna prije poroda još sam vodila show''

Burke se izjasnio da nije kriv po svim točkama optužnice, no ako bude proglašen krivim, prijeti mu najstroža kazna – doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja ili čak smrtna kazna.

Burke je optužen za ubojstvo prvog stupnja s posebnim okolnostima, uključujući tvrdnje da je zločin počinjen radi financijske koristi te da je žrtva bila svjedokinja određenih događaja. Prema navodima tužiteljstva, djevojčica je ubijena oštrim predmetom, a njezino tijelo pronađeno je u prtljažniku Tesle koja je bila zaplijenjena na parkiralištu u Hollywoodu. Vozilo je, prema policiji, bilo povezano s Burkeovom adresom u Teksasu.

Galerija 2 2 2 2 2

Istražitelji tvrde da je motiv zločina mogao biti pokušaj prikrivanja veze s maloljetnicom i zaštite njegove glazbene karijere, koja je bila u usponu.

Pogledaji ovo Celebrity Nakon amputacije noge: Bivši član Bijelog dugmeta otkrio u kakvom je stanju

Optužnica navodi i da je djevojčica bila izložena kontinuiranom zlostavljanju tijekom duljeg razdoblja, od rujna 2023. do rujna 2024., te da je prijetila razotkrivanjem njihove veze. Obdukcija je pokazala da je zadobila teške ozljede, uključujući ubodne rane na prsima i jetri, dok su pojedini dijelovi tijela bili unakaženi.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedna od najzgodnijih supruga vatrenih pokazala sestru, na prvi pogled teško ih je razlikovati

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Bivša zvijezda Spasilačke službe na pragu šezdesetih u badiću izgleda bolje nego u danima najveće slave

Pogledaji ovo Celebrity Prorezi na sve strane i naglašen dekolte vodili su glavnu riječ u kreaciji ove pjevačice