Podignuta optužnica protiv glazbenika: Teški detalji slučaja raskomadanog tijela tinejdžerice i dalje potresaju javnost

Kalifornijsko tužiteljstvo podignulo je optužnicu protiv d4vda, sedam mjeseci otkako je u njegovom automobilu pronađeno raskomadano tijelo tinejdžerice.

Mladi glazbenik D4vd, pravog imena David Burke, formalno je optužen za ubojstvo 14-godišnje Celeste Rivas Hernandez, nakon što je uhićen protekli tjedan. Ako bude proglašen krivim, 21-godišnjem pjevaču prijeti i smrtna kazna.

Kako prenose svjetski mediji s konferencije za novinare, prema optužnici podignutoj u Kaliforniji, Burke se tereti za ubojstvo prvog stupnja s posebnim okolnostima, uključujući mogućnost da je zločin počinjen iz zasjede, radi financijske koristi ili kako bi se uklonio svjedok.

Uz to, optužen je i za kontinuirane bludne radnje s maloljetnicom mlađom od 14 godina te za sakaćenje ljudskih ostataka. Na konferenciji za novinare predstavljena je i njegova fotografija pri uhićenju, tzv. mugshot.

Posmrtni ostaci djevojčice pronađeni su u rujnu prošle godine u prednjem prtljažniku Tesle koja je bila zaplijenjena na vučnom parkiralištu u Hollywoodu. Vozilo je, prema policiji, bilo registrirano na adresu povezanu s Burkeom.

Radnici su alarmirali policiju nakon što su iz automobila osjetili neugodan miris, a istraga je otkrila da je tijelo bilo raskomadano i u poodmakloj fazi raspadanja. Iako je pronađena neposredno nakon njezina 15. rođendana, istražitelji vjeruju da je djevojčica preminula znatno ranije.

Obitelj Celeste Rivas Hernandez izjavila je da je djevojčica bila u vezi s osobom po imenu David, za kojeg se sada vjeruje da je upravo Burke. Njezin nestanak prijavljen je više puta tijekom 2024. godine.

Istraga protiv d4vda započela je još u studenom, kada je savezno državno odvjetništvo počelo prikupljati dokaze i saslušavati svjedoke, uključujući njegove bliske suradnike. Policija je u međuvremenu pretražila i luksuznu kuću u Hollywood Hillsu u kojoj je boravio, gdje je zaplijenjeno računalo, no detalji o njegovom sadržaju nisu objavljeni.

Dodatnu kontroverzu izazvalo je otkriće tzv. kaveza za spaljivanje na istoj lokaciji, što je, prema riječima privatnog istražitelja angažiranog od strane vlasnika kuće, otvorilo pitanja o mogućoj namjeri prikrivanja tragova.

Unatoč teškim optužbama, Burkeovi odvjetnici kategorički odbacuju odgovornost.

"Dokazi će pokazati da David Burke nije ubio Celeste Rivas Hernandez i da nije uzrok njezine smrti", poručili su nakon njegova uhićenja 16. travnja.

Pjevač se trenutno nalazi u pritvoru u Los Angelesu bez mogućnosti jamčevine, a odluka o eventualnoj smrtnoj kazni bit će donesena u kasnijoj fazi postupka.

D4vd je svjetsku popularnost stekao 2022. godine zahvaljujući viralnim TikTok hitovima, a surađivao je s velikim imenima poput SZA i Kali Uchis. No, nakon otkrića tijela djevojčice, njegova turneja je otkazana, a javnost je počela preispitivati i tekstove njegovih pjesama zbog njihove nasilne tematike.

Slučaj koji je šokirao američku javnost sada ulazi u sudsku fazu, a ishod će imati dalekosežne posljedice – kako za obitelj žrtve, tako i za karijeru mladog glazbenika.

