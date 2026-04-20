Više ne skrivaju bliskost: Kim Kardashian i vozač Formule 1 potvrdili ono o čemu se dugo šuškalo?

Kim Kardashian i Lewis Hamilton snimljeni su na večeri u Los Angelesu, ponovno potaknuvši nagašanja o vezi.

Kim Kardashian i Lewis Hamilton posljednjih su tjedana jedna od najzanimljivijih tema svjetskih medija. Reality zvijezda i jedan od najuspješnijih vozača Formule 1 sve češće se pojavljuju zajedno, a njihova veza, koja je dugo bila predmet nagađanja, sada je sve očitija.

Iako se poznaju već godinama, romantične iskre među njima navodno su se pojavile tek početkom ove godine.

45-godišnja starleta i četiri godine mlađi bivši svjetski prvak, koji je trenutno na prisilnoj pauzi zbog otkazivanja utrka u Saudijskoj Arabiji i Bahreinu, dva sata su boravili u losanđeleskom restoranu Nobu, a prema svjedocima, Hamilton je opisan kao savršen džentlmen prema Kardashian.

Par je prvo privukao pažnju krajem siječnja kada su zajedno viđeni u luksuznom hotelu u Cotswoldsu, a ubrzo nakon toga i u San Franciscu na Super Bowlu te Parizu, gdje su večerali u poznatom restoranu Aqua Kyoto.

Prema izvorima bliskim paru, Kardashian i Hamilton odlučili su dati priliku svom odnosu i vidjeti kamo će ih odvesti.

"Godinama su prijatelji, ali sada istražuju romantičnu vezu", otkrio je izvor za Daily Mail.

Njihova bliskost posebno je došla do izražaja tijekom travnja, kada su zajedno bili na Coachelli. Viđeni su kako uživaju u nastupu Justina Biebera, a Kim je kasnije na Instagramu podijelila niz fotografija s festivala. Na jednoj od njih sjedi Hamiltonu u krilu dok se voze golf-kolicima, što je dodatno potaknulo interes javnosti.

Par je ubrzo i službeno potvrdio vezu na društvenim mrežama. Hamilton je objavio video u kojem Kim sjedi na suvozačkom mjestu dok on vozi Ferrari ulicama Japana, a njezina oduševljena reakcija jasno je pokazala koliko uživa u njegovom društvu. Viđeni su i u Malibuu, a bliski izvori navode i kako Kimina obitelj podržava novu romansu te da im se Hamilton jako sviđa. Opisuju ga kao opuštenog tipa s odličnom energijom, što očito odgovara Kardashian, pogotovo nakon burnog razdoblja s bivšim suprugom Kanyeom Westom.

Iako oboje imaju iznimno zauzete rasporede – Kim zbog poslovnih projekata i obitelji, a Hamilton zbog utrka i priprema za sezonu – čini se da uspijevaju pronaći vrijeme jedno za drugo.

