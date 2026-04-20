Putujete uskoro? Savjet Eve Longorije mogao bi vam spasiti pakiranje!

Uoči premijere treće sezone svog dokumentarca, Eva Longoria podijelila je niz savjeta za pakiranje uoči putovanja.

Putovanja često znače pretrpane kofere, stres oko kombiniranja odjeće i osjećaj da nemamo što obući.

No, Eva Longoria ima jednostavan, ali vrlo učinkovit pristup pakiranju koji može uvelike olakšati svako putovanje.

Glumica i redateljica, koja velik dio vremena provodi putujući između Europe i Amerike, usavršila je svoju rutinu zahvaljujući godinama iskustva — posebno boravku u Francuskoj, koja je tema treće sezone njezina putopisnog serijala na CNN-u "Searching for...", koji pokazuje koliko voli putovanja. Upravo tamo naučila je jednu ključnu lekciju: manje je više.

Kako prenosi People, najvažniji savjet koji Longoria ističe jest da ne pakirate pojedinačne komade, nego unaprijed osmišljene kombinacije. Umjesto da ubacite nekoliko majica, hlača i haljina za svaki slučaj, razmislite što ćete s čim nositi. Time izbjegavate višak i uvijek imate spreman outfit.

Eva preporučuje maksimalno dvije vrste cipela koje se slažu sa svim kombinacijama, kao i jednu univerzalnu jaknu. Ovaj minimalistički pristup ne samo da štedi prostor u koferu, nego i pojednostavljuje svakodnevno odijevanje na putu.

Inspirirana francuskim stilom, Longoria naglašava da nije važno imati puno odjeće, nego kvalitetne komade. Francuski pristup modi temelji se na jednostavnosti i eleganciji — nekoliko dobro odabranih stvari koje se lako kombiniraju.

Jedna od najvećih zabluda kod putovanja jest potreba za stalno novim kombinacijama. Longoria ističe da je sasvim u redu nositi iste traperice ili košulju više puta — ključ je u tome kako ih stilizirate. Dodavanjem različitih detalja ili kombiniranjem s drugim komadima, isti outfit može izgledati potpuno drugačije.

Kao i u francuskoj kuhinji, gdje dominira jednostavnost, tako i u modi vrijedi isto pravilo. Manje kompliciranja znači više vremena za uživanje u putovanju.

Na koncu, filozofija Eve Longorije svodi se na praktičnost, stil i promišljeno pakiranje. Uz malo planiranja i fokus na svestrane komade, moguće je putovati lagano — i pritom uvijek izgledati dotjerano.

