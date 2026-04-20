Efektni detalji haljine naglasili figuru Jelene Rozge, evo kolika je cijena ovog dizajnerskog komada

Upečatljiv uzorak optičke iluzije u plavo-bijelim tonovima dodatno je naglasio figuru Jelene Rozge i privukao poglede. Elegantna silueta i odvažan print spojili su se u kombinaciji koja je dominirala pozornicom.

Glazbenica Jelena Rozga ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta na koncertu Jakova Jozinovića u Beogradu, gdje je osim energijom, oduševila i svojim modnim izborom.

Naime, na pozornici se pojavila u dugoj, uskoj haljini koja je pratila liniju njezina tijela i lagano se širila pri dnu.

Jakov Jozinović, Jelena Rozga

Posebnu pažnju privukao je upečatljiv uzorak optičke iluzije u plavo-bijelim tonovima, sastavljen od krugova i linija koje dodatno naglašavaju figuru i stvaraju zanimljiv vizualni efekt. Dugi rukavi i zatvoreniji kroj uravnotežuju odvažan print, pa cijela kombinacija djeluje sofisticirano, ali i vrlo efektno.

Haljina Jeana Paula Gaultiera

Riječ je o dizajnerskom komadu s potpisom francuskog kreatora Jeana Paula Gaultiera, čija se cijena prema popularnim stranicama za kupovinu, kreće oko 990 eura.

Jelena Rozga

Jelena Rozga - 1

Osim modnog izdanja, večer su obilježili i trenuci na pozornici, gdje su Rozga i Jozinović zajedničkim nastupom podigli atmosferu i dodatno se povezali s publikom, što su mnogi izdvojili kao jedan od upečatljivijih dijelova koncerta. U jednom trenutku dvojac se spustio među publiku i napravio pravi šou. Više o tome pisali smo OVDJE.

