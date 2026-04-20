Spektakl koji se ne propušta: Baby Lasagna i Käärijä prvi put zajedno u Hrvatskoj!

Baby Lasagna i Käärijä početkom ljeta će održati zajednički koncert na Terezijani u Bjelovaru, otkrili su organizatori.

Ljubitelje Eurosonga i dobre energije ovog ljeta očekuje pravi glazbeni spektakl. Baby Lasagna i Käärijä, miljenici publike i jedni od najupečatljivijih izvođača posljednjih godina, prvi put će zajedno nastupiti u Hrvatskoj – i to na 30. Terezijani u Bjelovaru.

Koncert je zakazan za nedjelju, 21. lipnja, a već sada je jasno da će riječ biti o jednom od najiščekivanijih nastupa ovogodišnjeg festivala. Obojica su na Eurosongu osvojili drugo mjesto, ali i srca publike diljem Europe, čime su stekli status pravih zvijezda.

Pogledaji ovo Celebrity Emotivan trenutak za Simonu Mijoković: U obitelji se slavi poseban dan!

Iako ih ovog ljeta očekuju brojne europske turneje i veliki nastupi, početak ljeta rezervirali su upravo za dolazak u Hrvatsku. Posebno uzbuđenje vlada zbog povratka Baby Lasagne u Bjelovar, gdje je prošle godine izazvao pravu euforiju među publikom.

Kako pišu organizatori Terezijane, ove godine, naš najbolje plasirani predstavnik podiže ljestvicu – na pozornici će mu se pridružiti i karizmatični Finac, što garantira večer ispunjenu energijom, hitovima i nezaboravnom atmosferom.

Ova najava dolazi svega dan nakon što je Sven Pocrnić ostvario drugu pobjedu u emisiji "Tvoje lice zvuči poznato" i to nakon što je zajedno s Laurom Sučec izveo medley pjesama "Rim tim tagi dim", "Cha cha cha" i "#eurodab".

Pogledaji ovo inMagazin Donosimo ekskluzivne detalje vjenčanja zvijezde Kumova: "Pripreme su krenule prije dvije godine!"

Pogledaji ovo Celebrity "Sve je u jednom danu otišlo u krivom smjeru": Maja Šuput progovorila o razdoblju nakon očeve bolesti