Najpoznatiji ženski par prekinuo nakon deset godina veze: "Ovo nije bila laka odluka..."

Megan Rapinoe i Sue Bird, jedan od najpoznatijih ženskih sportskih parova, odlučile su krenuti svaka svojim putem nakon gotovo deset godina veze.

Bivša nogometašica i WNBA legenda vijest su podijelile zajedničkom objavom na Instagramu te naglasile da odluka nije bila laka.

"Zaista ne postoji lak ili jednostavan način da podijelimo ove vijesti. Nakon puno razmišljanja donijele smo odluku da se rastanemo kao par. Ovo nije bila laka odluka, ali donijele smo je zajedno, s toliko ljubavi, poštovanja i brige jedna za drugu. Dijelile smo cijeli život tijekom posljednjeg desetljeća, velike trenutke i one tihe, a to je nešto što ćemo uvijek nositi sa sobom", poručile su.

Dodale su i kako su zahvalne svima koji su ih podržavali "upravo onakve kakve jesu".

Osvrnule su se i na svoj podcast "A Touch More" i istaknule da se projekt nastavlja, ali u izmijenjenom obliku.

Megan Rapinoe i Sue Bird - 2

"Dok se ovo poglavlje zajedničkog rada na podcastu bliži kraju, ono što smo izgradile s vama ne završava", poručile su.

"Nećemo svaki tjedan zajedno voditi ovaj podcast. Obje smo vrlo tužne jer gubimo ovaj prostor. Bilo nam je značajno, posebno nakon umirovljenja, što smo mogle ovo podijeliti, ne samo međusobno nego i s vama", dok je Sue dodala: "Ne idemo nikamo. Napravit ćemo malu promjenu i vodit ćemo još šest epizoda posebnog izdanja emisije 'A Touch More'. To će biti naš oproštaj od svih vas i ovog prostora."

Nakon završetka podcasta planiraju se posvetiti vlastitim projektima, a iza njih su i impresivne sportske karijere obilježene titulama i olimpijskim medaljama.

