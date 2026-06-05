Preminuo je Anthony Head, zvijezda serije "Buffy, ubojica vampira" i "Ted Lasso"

Anthony Head, britanski glumac najpoznatiji po ulogama u serijama "Buffy, ubojica vampira" i "Ted Lasso, preminuo je u 72. godini od komplikacija uzrokovanih upalom pluća, samo šest mjeseci nakon smrti svoje supruge Sarah Fisher.

Glumac Anthony Head, najpoznatiji po ulogama u serijama "Buffy, ubojica vampira" i "Ted Lasso", preminuo je u 72. godini, objavila je njegova obitelj.

Smrt britanskog glumca dolazi samo šest mjeseci nakon što je preminula njegova supruga Sarah Fisher, aktivistica za zaštitu životinja, u dobi od 61 godine.

Anthony Head - 1 Foto: Profimedia

U izjavi njegovih kćeri, glumica Emily i Daisy Head, stoji:

"S teškim srcem objavljujemo smrt našeg izvanrednog oca, Anthonyja Heada.

Preminuo je mirno od komplikacija uzrokovanih upalom pluća, okružen svojom obitelji. Bila je i uvijek će biti čast i privilegija biti njegove kćeri te iz prve ruke svjedočiti utjecaju koji su on i njegov rad imali na toliko ljudi.

Anthony Head Foto: Profimedia

Znamo koliko će nedostajati prijateljima, kolegama i obožavateljima serija u kojima je glumio. Jako je volio svoj posao i uvijek je smatrao da je nevjerojatno sretan što je tijekom karijere, koja je trajala nekoliko desetljeća, imao priliku raditi s iznimno talentiranim ljudima na sjajnim projektima.

Naša tuga veća je od praznine koju je ostavio iza sebe, ali znamo da će njegova ostavština živjeti kroz serije u kojima je sudjelovao i publiku koja ih voli. Sretni smo što ga možemo gledati kako radi ono što je volio, čak i sada kada više nije s nama.

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Ljubazno molimo da se u ovom teškom trenutku poštuje naša privatnost."

Head je najpoznatiji po ulozi knjižničara Ruperta Gilesa u kultnoj američkoj nadnaravnoj seriji "Buffy, ubojica vampira", koja se prikazivala od 1997. do 2003. godine.

Posljednjih godina glumio je Ruperta Manniona, bivšeg vlasnika nogometnog kluba Richmond FC i bivšeg supruga lika Rebecce, kojeg je tumačila Hannah Waddingham, u popularnoj seriji "Ted Lasso".

Anthony Head - 3 Foto: Profimedia

Među njegovim zapaženim ulogama bile su i one premijera u humorističnoj seriji "Little Britain" te Uthera Pendragona u seriji "Merlin, oca princa Arthura".

Prepoznatljiv po svom dubokom baritonskom glasu, Head je popularnost u Velikoj Britaniji stekao još tijekom 1980-ih zahvaljujući reklamama za Nescafé Gold Blend. Zajedno sa Sharon Maughan činio je slavni televizijski par čija se ljubavna priča razvijala uz šalicu kave.

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Tijekom karijere nastupao je i u serijama "Motherland", "Manchild", "Silent Witness", "Spooks", "Doctor Who" i "My Family", kao i u filmu "Repo! The Genetic Opera".

Godine 2018. pridružio se glumačkoj postavi dugovječne BBC-jeve radijske drame "The Archers", gdje je tumačio Robina Fairbrothera.

Osim glume, bavio se i glazbom. Nastupao je na londonskom West Endu te snimao glazbu, uključujući album vezan uz glazbenu epizodu serije "Buffy, ubojica vampira", kao i vlastite solo projekte.

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