Nakon amputacije noge: Bivši član Bijelog dugmeta otkrio u kakvom je stanju

Poznati rock-glazbenik Milić Vukašinović prolazi kroz zahtjevan period oporavka nakon amputacije noge, a sada je otvoreno progovorio o svakodnevnim izazovima s kojima se suočava.

Milić Vukašinović, legendarni glazbenik i bivši član kultnog benda Bijelo dugme, uspješno se oporavlja nakon teške operacije i amputacije noge. Ipak, kako sam priznaje, svakodnevni život nakon zahvata donosi brojne izazove, i fizičke i psihičke.

U iskrenom razgovoru za emisiju Premijera – Vikend Specijal Vukašinović je bez zadrške govorio o svojoj trenutačnoj svakodnevici, ali i navikama koje ga, kako kaže, prate cijeli život.

Milić Vukašinović - 3

''Noga sluša, proteza ne sluša. Dosta sam je dugo nosio, udebljao sam se, pa mi je sada mala. Jako malo šetam jer sam genetski lijen. Nisam volio hodati ni s dvije noge, a kamoli sada s protezom'', rekao je Milić.

Dodaje kako mu trenutačna proteza dodatno otežava kretanje jer je teška i nepraktična za svakodnevnu upotrebu. Ipak, nada se skorom poboljšanju.

''Trebam dobiti protezu s uvijajućim koljenima i onda ću hodati puno više jer će mi biti lakše. Ova sada je teška i nije mobilna'', objasnio je roker, a prenosi Informer.

Iako oporavak ide u dobrom smjeru, bolovi još uvijek nisu u potpunosti nestali. Vukašinović je otkrio da se i dalje suočava s takozvanim fantomskim bolovima, koji su česta pojava kod osoba nakon amputacije.

Unatoč svemu, Milić ne gubi svoj prepoznatljiv duh i iskrenost, otvoreno govoreći o realnosti života nakon velikih zdravstvenih izazova.

Milić Vukašinović - 2

Vijest o amputaciji noge proširila se regijom krajem 2024. godine. Glazbenik se nakon teške operacije oglasio za Telegraf i otkrio kako je došlo do komplikacija.

"U bolnici sam, osjećam se dobro. Imao sam nepodnošljive bolove u stopalima, a liječnici su odlučili da je amputacija najbolje rješenje. Operacijom to ne bi bilo riješeno. Noga mi je amputirana do koljena", rekao je.

''Išao sam na hiperbarične komore, ali to nije pomagalo. Sada ne osjećam nikakve bolove. Jučer je odrađena amputacija i sada se osjećam dobro. Vidjet ću kako ću s umjetnom nogom.''

Krajem 2023. prošle godine Milić je proveo nekoliko tjedana u bolnici. Otkrivena mu je aneurizma u lijevoj nozi, koju je operirao. Glazbenik se zatim zarazio bakterijom te je bio hospitaliziran zbog problema s disanjem i plućima, a onda je uslijedio i infarkt.

Milić Vukašinović - 1

U Bijelom dugmetu počeo je svirati 1976. kao zamjena Ipe Ivandića. Osim s njima, svirao je još i za Indexe, Vatreni poljubac i Kodekse.

