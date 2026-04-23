Thompson najavio novi nastup: Dolazi na duhovni spektakl, evo kad i gdje!

Marko Perković Thompson bit će glavna zvijezda velikog humanitarnog koncerta koji će se održati ovog svibnja.

Udruga ''Hrvatska za Život'' najavila je veliki humanitarni koncert pod nazivom ''Hrvatska za život'', koji će se održati 23. svibnja u Sisku.

Glavna zvijezda večeri bit će Marko Perković Thompson, a koncert započinje u 20 sati u Sportskoj dvorani Zeleni brijeg, objavljeno je na njegovoj službenoj Facebook stranici.

Uz Thompsona, publiku očekuje i bogat glazbeni program s nizom izvođača s duhovne glazbene scene. Na pozornici će se pridružiti Sara Čaljkušić, fra Marin Karačić, Ivona Buničić i Marko Javorski, kao i sastavi Amorose i Fidelis. Nastupit će i Stijepo Gleđ Markos, Tamara Perc, Phos, Vanessa Mioč te sestre Halužan, što dodatno potvrđuje raznolikost i kvalitetu ovog glazbenog događaja.

Koncert ima snažan humanitarni karakter, a sav prikupljeni prihod namijenjen je pomoći trudnicama u potrebi, podršci radu centara za život te kućama za brzi prihvat trudnica u Sisku i Zagrebu. Također, sredstva će biti usmjerena i na ostale projekte i programe udruge ''Hrvatska za Život''.

Marko Perković Thompson - 1

Program koncerta usmjeren je na promicanje vrijednosti života, ljubavi i obitelji, uz naglasak na konkretnu pomoć onima kojima je najpotrebnija.

''Cilj je koncerta spojiti vrhunsku glazbenu produkciju s konkretnim materijalnim pomaganjem za izgradnju kulture života, potporu trudnicama i djeci u najosjetljivijoj životnoj situaciji'', izjavila je Petra Milković, dopredsjednica Udruge i operativna koordinatorica.

Očekuje se velik interes publike, a organizatori ističu kako će ovaj događaj biti spoj glazbe, zajedništva i humanosti.

Osim Siska, ovih dana šuška se da će Thompson najaviti još koncerata ovog ljeta.

Thompson

