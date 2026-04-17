Thompson priprema novi domoljobni spektakl? Šuška se o velikom koncertu ovog ljeta

Šibenik bi ovog ljeta mogao biti domaćin velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona, barem ako je suditi prema nagađanjima njegovu nastupu na stadionu Šubićevcu.

Marko Perković Thompson ovog bi ljeta navodno mogao održati novi domoljubni spektakl za svoje fanove.

Naime, kako piše Šibenik.in, glazbenik bi trebao nastupiti na stadionu Šubićevac u Šibeniku 4. kolovoza, uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

Prema istom izvoru, Thompsonov produkcijski tim već je navodno Gradu predao zahtjev za potrebne dozvole, a hoće li do realizacije koncerta doista doći, ovisit će o dovršetku formalne procedure.

Također se navodi kako je organizacija koncerta već u poodmakloj fazi. Sugovornici bliski organizaciji tvrde kako je riječ o standardnom administrativnom postupku te da se ne očekuju prepreke za održavanje događaja.

Glazbenikov tim nije se oglasio o ovim navodima.

Šuška se i da bi Thompson ovog ljeta mogao nastupiti u Imotskom, a više o tome pisali smo OVDJE.

