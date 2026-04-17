Bivši dinamovac iznenadio fotkama s djevojkom, iza koje je buran ljubavni život

Nekoliko dana nakon što s Barcelonom ispao iz Lige prvaka, Dani Olmo je objavio slike s djevojkom Laurom Ablom.

Bivši igrač Dinama i španjolski reprezentativac Dani Olmo uzeo je kratki predah nako što je njegov klub Barcelona ispao iz Lige prvaka.

U jednom od rijetkih pokazivanja privatnog života na društvenim mrežama, 27-godišnji nogometaš podijelio je fotografije s djevojkom Laurom Ablom Schmitt, s kojom je u vezi već tri godine, a par je još jednom pokazao koliko su bliski.

Olmo i Laura svoju su vezu dugo držali podalje od očiju javnosti, a tek su je kasnije potvrdili i na društvenim mrežama. Prema dostupnim informacijama, zajedno su od 2023. godine, i od tada redovito dijele zajedničke trenutke sa svojim pratiteljima.

Fotografije koje je nogometaš sada objavio otkrivaju opuštenu i zaljubljenu atmosferu, a komentari pratitelja brzo su se nizali – mnogi su primijetili koliko dobro izgledaju zajedno.

Pogledaji ovo Celebrity Vanja Horvat ne skriva sreću: ''Dobro došla u našu familiju, ljepotice''

Laura Abla, punim imenom Laura Abla Schmitt, njemačka je influencerica, model i poduzetnica koja posljednjih godina gradi sve uspješniju karijeru u digitalnom svijetu. Osim modelinga, bavi se organizacijom događanja, vodi podcast te aktivno djeluje na društvenim mrežama gdje ima preko 379 tisuća pratitelja.

Njezin sadržaj uglavnom je fokusiran na lifestyle, modu i svakodnevni život, a zanimljivo je da, unatoč vezi s nogometašem, rijetko govori o nogometu i sportu.

Laura često prati Olma na važnim događajima i utakmicama, no istovremeno gradi i vlastiti brend. Njihova veza tako funkcionira kao spoj privatne podrške i individualnih karijera.

Jedan od rijetkih istupa u vezi Danija imala je prvi dvije godine otkrivši kako je ovo prva zdrava veza koju je imala u životu.

"On je tako sjajna osoba da ne mogu vjerovati. On je nešto jako, jako posebno. Kao da sam sa svojim najboljim prijateljem", rekla je za Bild.

Tiktokerica je rekla da je imala neugodnih iskustava s muškarcima. Ova 24-godišnjakinja iz Berlina otkrila je da je njezin bivši muž imao narcisoidne crte, ali da se unatoč tome udala za njega.

"Nisam ni ja bila anđeo, i ja sam bila zločesta. Bile su to teške dvije godine... To je stvarno bila najgora i najbolja stvar koja mi se dogodila, naučila sam dosta iz toga", ispričala je u podcastu "Yum Yum Hustlers".

Iako nisu među parovima koji svakodnevno dijele detalje iz veze, ova objava izazvala je veliki interes.

Najnovije fotografije samo su još jedna potvrda da ljubavna priča bivšeg dinamovca i njemačke influencerice traje – i to sve snažnije.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tko je Splićanka koja nakon pobjede u srpskom talent showu najavljuje velike planove?

1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Celebrity Bivša vojvotkinja snimljena nakon mjeseci izbivanja, evo gdje!

Pogledaji ovo Nekad i sad Zbog njega je cijela Hrvatska znala za Mokošicu, a evo gdje je glumac danas

Pogledaji ovo Celebrity Ida Prester našla se u problemu koji dožive mnogi Hrvati: ''Obećao je, ali gospodin se više ne javlja''