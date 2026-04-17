Zbog njega je cijela Hrvatska znala za Mokošicu, a evo gdje je glumac danas

Na malim ekranima serija ''Nad lipom 35'' brzo je osvojila publiku i ostavila trajan trag u domaćoj televizijskoj produkciji, a glumac kojeg svi posebno pamte bio je Branimir Vidić.

Početkom 2000-ih na Novoj TV emitirala se serija ''Nad lipom 35'', koja je privukla velik broj gledatelja i postala nezaobilazan dio televizijskog programa, osobito u blagdansko vrijeme.

Likovi iz serije i danas su mnogima ostali u sjećanju, a među njima se posebno isticao Zvonimir Doline – tihi gost koji je redovito sjedio za šankom i prenosio pozdrave rodbine iz Mokošice.

Branimir Vidić - 5 Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Branimir Vidić i Mirna Maras - 2 Foto: Youtube

Ovaj lik utjelovio je mostarski glumac Branimir Vidić, koji danas ima 68 godina. I dalje je aktivan u glumi, iako ga mnogi na prvi pogled ne bi prepoznali zbog potpuno sijede kose.

Pogledaji ovo Celebrity Ida Prester našla se u problemu koji dožive mnogi Hrvati: ''Obećao je, ali gospodin se više ne javlja''

Poznat i po nadimku Flika, Vidić je u travnju 2024. godine predstavio novu predstavu ''Umišljeni bolesnik'', kojom je obilježio 40 godina svoje karijere.

Branimir Vidić Foto: Vedran Jerinić

Branimir Vidić - 1 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Uz ulogu u seriji ''Nad lipom 35'', Vidić je glumio i u projektima poput ''Što je muškarac bez brkova?'', ''Mlakarova ljubav'' i ''Visoki napon'', a iza sebe ima i brojne kazališne nastupe.

Više njegovih fotografija pogledajte u našoj galeriji.

Galerija 4 4 4 4 4

Pogledaji ovo Celebrity Hospitalizirana je zvijezda ''Bračnih voda'', već godinama vodi bitku s nemilosrdnom dijagnozom

Kako danas izgleda šef lokala Ivica Zadro, pogledajte OVDJE.

Čest gost za šankom bio je i lik glumice Emilije Bunjac, gdje je ona danas, doznajte OVDJE.

Branimir Vidić - 2 Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Branimir Vidić - 4 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Thompsonova nećakinja pohvalila se talentom koji je dugo skrivala: ''Ovo je prekrasno!''

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Nekad i sad Sjećate se nje? Izgleda neprepoznatljivo 14 godina nakon nastupa koji ju je proslavio

Pogledaji ovo Celebrity Ian iz Survivora pokazao drastičnu transformaciju nakon showa: ''Minus 20 kilograma''