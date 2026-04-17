Ida Prester podijelila neugodno iskustvo s majstorom: ''Obećao je da će popraviti, gospodin se više ne javlja''

Ida Prester ponovno je nasmijala, ali i šokirala pratitelje prizorima s gradilišta svoje obiteljske kuće u Zagrebu, gdje renovacija ne ide baš po planu.

Ida Prester već neko vrijeme s partnerom i djecom uživa u obiteljskom životu u Zagrebu, no paralelno vodi i jedan zahtjevan projekt, obnovu stare obiteljske kuće koja je nekoć pripadala njezinom djedu.

Riječ je o nekretnini smještenoj u mirnoj, zelenilom okruženoj ulici u elitnom dijelu grada, daleko od gradske vreve i prometa.

Iako kuća zelenkasto-sive fasade na prvi pogled djeluje kao prava oaza mira, proces renovacije pokazao se sve samo ne idiličnim. Pjevačica već neko vrijeme na društvenim mrežama otvoreno dijeli izazove s kojima se susreće tijekom radova, a najnovija situacija posebno je privukla pažnju njezinih pratitelja.

Naime, Ida je objavila video pod nazivom ''Katastrofe na baušteli'', u kojem je pokazala kako je završio jedan, naizgled manji zahvat. Nakon što su glavni radovi na fasadi bili dovršeni, ostao je dio zida koji je trebalo dodatno zakrpati.

''Fasader nam je obećao da će zakrpati taj dio, a prijelaz se neće ni vidjeti. Ovo je rezultat, pa vi procijenite'', rekla je u videu.

Snimka otkriva kako je zakrpa vidno drukčije boje i teksture od ostatka fasade, što je odmah izazvalo brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

''Tko režira ovu dramu?”, ''Ne mogu vjerovati'', ''Kako se ne boji da ga eksponiraš? I zašto ga zapravo ne eksponiraš?'', ''Dakle, šta je s ljudima?'', ''Ajme meni'', neki su od komentara šokiranih pratitelja.

Situaciju dodatno otežava činjenica da je izvođač radova, prema njezinim riječima, nakon svega – nestao.

''Gospodin je otišao, više se ne javlja. Ako imate preporuku za nekoga tko bi nam odradio ovaj posao do kraja s malo boljim rezultatom, pliz javite''', poručila je Ida.

Čini se da će obnova ove obiteljske kuće ipak potrajati nešto duže nego što su planirali, a Ida je još jednom pokazala da ni poznati nisu pošteđeni klasičnih bauštelskih problema.

Ida Prester - 1 Foto: Instagram

Galerija 10 10 10 10 10

