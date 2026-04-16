Zbunjujući detalj iz kuće Ide Prester koju renovira: ''Gledam kako je tako čudno...''

Ida Prester još jednom je pokazala da i najobičnije situacije iz svakodnevice mogu postati pravi hit na društvenim mrežama, ovoga puta zahvaljujući detalju iz doma koji renovira sa suprugom.

Ida Prester nasmijala je svoje pratitelje videom iz doma koji trenutačno renovira sa suprugom Ivanom Peševskim.

Naime, pjevačica je u videu pokazala detalj iz kuće koji joj je u prvi tren bio pomalo neobičan. Riječ je o ogradi pokraj stepeništa koja joj se učinila neobično visokom.

''Gledam kak je ograda ispala tak čudno visoka'', napisala je Ida u videu, vidno zbunjena.

No, ubrzo je uslijedio obrat koji je sve nasmijao. Kada joj se pridružio suprug, postalo je jasno u čemu je stvar.

''A onda skužim da je ON crtao mjere'', našalila se Ida, aludirajući na činjenicu da je njezin suprug znatno viši pa je ogradu prilagodio sebi.

Video je brzo prikupio brojne reakcije i komentare, a pratitelji su se složili da su ovakve situacije u zajedničkim projektima više pravilo nego iznimka. Neke poznate dame rekle su da imaju sličan problem sa svojim visokim muževima.

''I feel u sister! Ja na wc sjednem i mašem nogicama'', napisala je Viktorija Rađa koja je udana za bivšeg košarkaša Dina Rađu.

''Ja 168, Muž 195 - ista stvar s kuhinjom. Gospodin si je prilagodio visinu radne plohe'', dodala je influencerica Daisy Osmičević.

Inače, Ida i njezin suprug već neko vrijeme uređuju svoj dom, a pjevačica često dijeli trenutke iz procesa renovacije, koji očito nije bez iznenađenja.

