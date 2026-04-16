Ivana Mišerić mjesecima je skrivala predivnu novost u svom životu: ''Nisam htjela ukrasti fokus s novog početka''

Sedam mjeseci uspješno je skrivala jednu od najljepših životnih vijesti, a sada je Ivana Mišerić napokon otkrila da je rekla ''da'' dugogodišnjem partneru i to u filmski romantičnom trenutku na Ibizi.

Njihova ljubavna priča dobila je novo, još romantičnije poglavlje prošlog ljeta i to na idiličnoj Ibizi, otkrila je za Gloriju.

Dugo je čuvala tajnu, a rekla je i zašto.

''Možda zato jer ne nosim prsten! Nisam htjela ukrasti fokus s novog početka na bravu - našim zarukama, pa sam utihnula po tom pitanju. Čak nepotrebno, jer nikoga nije briga, protresla bi se vijest jedan dan i idemo dalje. Iako, potrudio se oko prstena, zvao je moju prijateljicu Rene koja ima zlatarnicu u Osijeku, njih dvoje su mjerili i birali, a ja sam samo htjela preživjeti početak jeseni. Zaručili smo se krajem kolovoza prošle godine tijekom putovanja na Ibizu. Nije to bilo planirano kao posebno putovanje radi zaruka, nego smo išli s kumovima koji su slavili desetu godišnjicu braka. Kraj godišnjeg odlučili smo zaokružiti s par dana u inozemstvu, neposredno prije nego što sam trebala krenuti na novi posao. Nisam ništa slutila niti imala ideju što se sprema. U tom periodu bila sam pod stresom zbog Fridine bolesti i novog posla, a i inače nisam ljubiteljica putovanja izvan Hrvatske.''

Kako je priznala, prosidba se dogodila na brodu kojim su putovali s prijateljima.

''Zalazak sunca i brod. Jako volim zalaske, duša mi se puni tim prizorima isto kao i mobitel, fotkam svaki bez iznimke, tako da je bilo baš romantično. Tek kada je Dražen kleknuo, shvatila sam što se događa, iako sam bila zbunjena jer su se neposredno prije toga svi uzvrpoljili, pripremili mobitele i bili uzbuđeni. Kasnije mi je rekao da je bio totalno izvan sebe te da ni sam nije siguran što je rekao i kako je to sve izgledalo. Ali to nije bilo nešto čemu sam posebno težila. S obzirom na sve što se u životu događalo, možda i zbog mojih osobnih situacija, mi smo se toliko povezali i ušli u naš odnos da mi zaruke nisu bile nikakav imperativ niti nešto o čemu sam maštala kao o uvjetu za dalje. Jednostavno smo već živjeli kao da smo u braku - tako je to prirodno išlo. Tko zna, možda će tako i ostati... bez papira, ne robujemo formama. Sadržaj je uvijek ključan'', ispričala je za Gloriju.

Njihova veza godinama je odolijevala izazovima života na dvije adrese. Dok su Dražena posao i dom vezali za Umag, Ivana je zbog karijere bila u Zagrebu. Unatoč udaljenosti, trudili su se održavati bliskost, često su se iznenađivali sitnim znakovima pažnje, a svaki susret bio je poseban.

Prije tri godine donijeli su važnu odluku i započeli zajednički život u Velikoj Gorici, gradu u kojem je Ivana odrasla. Upravo ondje danas grade svoju svakodnevicu, a zaruke su, kako kaže, bile prirodan nastavak njihove stabilne i ispunjene veze.

Ipak, za vjenčanje ne osjeća pritisak.

''Pričali smo o vjenčanju, ali onda smo nekako stali i nismo više konkretno nastavili. Ako bi se organiziralo, vjerojatno bi bilo u Istri, pogotovo ako bi to bila neka veća proslava. S druge strane, postoji i opcija da odemo samo nas dvoje i vjenčamo se bez velike fešte. Nemam potrebu da to bude nešto veliko i napuhano. Nemam fobiju od vjenčanja niti mi je bitno da sve bude savršeno isplanirano - od vjenčanice do svakog detalja. Razumijem ljude kojima je to jako važno, ali ja se u tome ne pronalazim. Jedna večer u odnosu na cijeli život mi nema toliki značaj da bih se uzbuđivala kao da je najvažniji dan u životu. I zato još uvijek nismo odlučili što će na kraju biti - možda klasično malo vjenčanje, a možda i samo bijeg i čin bez velike pompe. Najvažnije nam je da smo stabilni i "namireni", da nam je jednostavno dobro. Mentalno zdravlje mi je pritom jako važno i, srećom, Dražen to razumije pa mi daje prostora. Nisam u tome jednostavna - imam svoje faze, uspone i padove, preispitivanja i emocije - i on to sve jako strpljivo prati.''

