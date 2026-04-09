Bivši član nagrađivanog benda optužen za pokušaj ubojstva, detalji lede krv u žilama

Bivši gitarist Turnstilea Brady Ebert optužen je za pokušaj ubojstva nakon što je automobilom teško ozlijedio oca frontmena benda Brendana Yatesa.

Glazbenu scenu potresla je vijest o Bradyju Ebertu, bivšem gitaristu Grammyjem nagrađenog hardcore benda Turnstile, koji je optužen za pokušaj ubojstva nakon brutalnog incidenta u SAD-u.

Ono što je isprva djelovalo kao izolirani sukob, prema novim informacijama, zapravo je kulminacija višemjesečnih napetosti i zabrinjavajućeg ponašanja.

Kako pišu mediji posvećeni rock i metal glazbi, incident se dogodio 29. ožujka 2026. u Marylandu, kada je Ebert navodno automobilom namjerno udario Williama Yatesa, 79-godišnjeg oca pjevača benda Brendana Yatesa.

Prema policiji i svjedocima, Ebert je došao pred obiteljsku kuću, trubio i vikao uvrede, zatim otišao, da bi se ubrzo vratio i vozilom krenuo prema starijem muškarcu. Nakon što je Yates pokušao pobjeći, Ebert ga je udario, nanijevši mu teške ozljede nogu, uključujući lom s vidljivom kosti.

Istraga je otkrila da ovo nije bio prvi sukob između Eberta i obitelji Yates. Prema policijskim izvješćima, u tjednima prije napada zabilježeno je više incidenata – od vrijeđanja do opasne vožnje u blizini kuće. U jednom slučaju, Ebert je navodno već ranije automobilom pokušao zastrašiti Yatesa, dok je u drugom vikao uvrede članovima njegove obitelji, uključujući i djecu.

Također, nadzorne kamere navodno su pokazale da je tijekom samog incidenta prvo pokušao udariti Yatesa, zatim se povukao, pa ponovno ubrzao i udario ga dok je pokušavao izbjeći sudar. Posebno uznemirujuće je i to što se, prema svjedočenjima, Ebert nakon napada vratio i rekao ozlijeđenom muškarcu da je to zaslužio.

Nakon uhićenja krajem ožuja, Ebert se trenutno nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine. Protiv njega su podignute optužbe za pokušaj ubojstva drugog stupnja i napad prvog stupnja, a sud je napad okarakterizirao kao ciljani i izrazito nasilan.

Iako se na sudu izjasnio nevinim i tvrdi da će snimke nadzornih kamera ići u njegovu korist, tužiteljstvo smatra da dokazi jasno ukazuju na namjeru.

Ovaj slučaj eskalacija je slučaja čiji počeci sežu četiri godine ranije. Ebert je bio jedan od osnivača Turnstilea, ali je iz benda izbačen 2022. zbog obrasca štetnog ponašanja i prijetnji nasiljem. Članovi benda istaknuli su da su mu pokušali pomoći i pružiti podršku, ali su na kraju morali prekinuti suradnju kada komunikacija više nije bila moguća.

Nakon odlaska, Ebert je nastavio javno kritizirati bend, a njegovo ponašanje, prema tvrdnjama bliskih izvora, postajalo je sve nestabilnije i agresivnije. Sukob je podignut na novu razinu kada je Turnstile u veljači osvojio Grammy za najbolji rock album, te su članovi pozvali na raspuštanje ICE-a, zbog čega ih je Ebert prozvao licemjerima.

Ubrzo nakon ovog incidenta Ebert je iz novog benda u kojem je sudjelovao ubrzo izbačen.

S druge strane, William Yates je nakon napada hitno operiran i trenutno se oporavlja od teških ozljeda nogu.

Bend Turnstile javno je osudio napad i izrazio olakšanje što je preživio, uz poruku da više nemaju riječi za svog bivšeg kolegu.

Slučaj Bradyja Eberta i dalje je u tijeku, a sljedeća ročišta očekuju se u nadolazećim tjednima.

