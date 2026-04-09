Fatalna brineta u toplesu pozirala za legendarni Playboy, fotografije su već hit u svijetu

Latino pop-zvijezda Karol G u centru je događanja, pozirala je za Playboy te je najavljena kao prva Latinoamerikanka na Coachelli.

Karol G pozirala je za naslovnicu legendarnog Playboya. Latino pop-zvijezda zasjala je u novom izdanju kultnog časopisa, a fotografije su već izazvale veliku pozornost diljem svijeta.

Kolumbijska pjevačica za snimanje je pozirala potpuno u toplesu, pritom vješto prekrivajući grudi rukama, dok je u drugim kadrovima naglasila svoj dekolte u izazovnom donjem rublju.

Ovo izdanje dodatno je značajno jer Playboy posljednjih godina prolazi kroz svojevrsni povratak korijenima, nakon pauze u tiskanom izdanju.

U intervjuu za Playboy pjevačica je otkrila da je prije prihvaćanja ponude potražila savjet od svoje sunarodnjakinje Sofije Vergare, koja joj je bez zadrške poručila da ne propusti priliku.

I dok njezine fotografije pune naslovnice, Karol G paralelno piše povijest i na glazbenoj sceni. Već ovog travnja nastupa kao jedna od glavnih zvijezda Coachelle, čime postaje prva Latinoamerikanka koja će predvoditi taj legendarni festival.

''Osjećam veliku odgovornost predstavljati svoju zajednicu i žene'', izjavila je i naglasila koliko joj taj trenutak znači na osobnoj i profesionalnoj razini.

''Imam veliku, tešku odgovornost kao prva Latinoamerikanka koja predvodi Coachellu. Moram izaći i predstavljati svoju latino zajednicu, govoriti u ime svog naroda i žena.''

