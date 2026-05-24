Luciano godinu dana nakon pobjede u Survivoru otkrio što se događalo iza kemera: "Bio sam im crna ovca..."

Luciano Plazibat otkrio je da su ga tijekom castinga za Survivor svi kandidati smatrali najslabijom karikom, no upravo ih je kasnije sve demantirao pobjedom u showu.

Luciano Plazibat, influencer i prošlogodišnji pobjednik Survivora, godinu dana nakon velike pobjede odlučio je ispričati priču koju dosad nije podijelio s javnosti.

Na Instagramu je otkrio detalje s posljednjeg kruga castinga, priznajući kako su ga ostali kandidati tada potpuno podcijenili.

"Jučer je bila godina dana otkad sam pobijedio u Survivoru i hajde da vam napokon ispričam tu priču. Iskustvo kojem se nikad u životu nisam nadao niti sam ga želio, a donijelo mi je najviše! Ovo objavljujem najviše kao podsjetnik sebi i da vam ispričam priču koju nikad nisam stigao ispričati zbog svih lijepih stvari koje se događaju, pa nekako nikad nije bilo mjesta za ovo.

Pokušat ću biti kratak. Bio pozvan ili ne, moraš doći na casting i proći sve pretrage, poligon i ostalo. U zadnjem krugu castinga podijelili su nas na muške i ženske kandidate. Kad je došao red na nas muškarce, bilo nas je oko 14 u prostoriji i odmah se vidjelo da sam im ja crna ovca.

Kroz casting su išla pitanja tko je najmanje spreman, tko nije za ovaj show, tko će prvi puknuti i odustati, i na svakom odgovoru moje ime bilo je prvo. Došli smo do zadnjeg pitanja, odnosno igre, da za svakog kandidata kojeg prozovu pojedinačno dignemo ruke zaslužuje li ući u show ili ne. Svaki kandidat dobio je barem pola glasova u grupi, a kad je došao red na mene, nitko nije dignuo ruku, čak ni ekipa koja me znala od prije, samo su se pridružili većini.

Produkcija je na to odgovorila: 'Od svih vas Luciano je imao najbolji rezultat na poligonu.' Moj odgovor bio je: 'Kako da se ja natječem s ovolikim muškim egom? Hahaha, ja ću vam pokazati kad Survivor krene.'

Uvijek se iznenadim koliko to što sam konstantno nasmijan i što se bavim plesom ljudi uzimaju kao neku slabost. Koliko god ja u teretani bio jak i dizao kile ili koliko god bio spretan u bilo kojem sportu, udarao s tatom u vreću po cijele dane ili trčao po 20 kilometara… Taj dio mene koji najviše od svega voli plesati uvijek će umanjiti sve ostalo, a meni samo dati takav vjetar u leđa da pokažem suprotno.

Ono što želim reći jest – ostanite uvijek svoji! To je jedini način da budete sretni i ispunjeni, a ne da se dokazujete ikome. Kad je čovjek sretan i zadovoljan, ne dira se u tuđe živote.

Survivor 2025., hvala svima koji su bili dio ove priče! Cijeli život nosit ću ovo iskustvo sa sobom", ispričao je Luciano.

