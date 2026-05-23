Isti Dino Merlin: ''Ja sam i dalje u šoku!''

Nova epizoda showa Tvoje lice zvuči poznato ponovno je donijela niz transformacija koje su oduševile publiku i žiri, a među njima se posebno istaknuo David Amaro. U ulozi Dine Merlina na pozornicu je donio emociju, karizmu i energiju jednog od najvećih regionalnih glazbenika te još jednom pokazao koliko se predano unosi u svaki nastup.

Martina Stjepanović Meter nije skrivala koliko ju je iznenadio već sam njegov izlazak na pozornicu, a posebno ju je oduševila transformacija i energija koju je donio u nastup.

''Ja sam i dalje u šoku, prvo kad je izašao, ja sam bila molim? Maska je odlična, moram krenuti od toga, maska je fantastična. Ti i Dino imate jednu zajedničku crtu, a to je ta karizma i ta jedna iskrica u očima. Ti kad god dođeš toliko ispuniš svojom energijom i onda to pretočiš u Dinu Merlina ili koga god treba, ali ja uvijek osjetim tu jednu tvoju pozitivnu energiju. Danas si skinuo ili obukao Dinu u potpunosti“, komentirala je Martina Stjepanović Meter.

David Amaro kao Dino Merlin - 1 Foto: Nova TV

Enis Bešlagić posebno je istaknuo atmosferu i emociju koju Dino Merlin donosi na scenu, a smatra da je David uspio prenijeti upravo taj poseban osjećaj.

''Taj čarobnjak iz Sarajeva koji je zaista jedan od najboljih sigurno svjetskih glazbenika, on kad je na sceni kad radi te pokrete, on kao da plovi tim svemirom za kojim čezne, dio te atmosfere si ti prenio i svaka ti čast“, komentirao je Enis Bešlagić.

U svom prepoznatljivom stilu, pohvale nije štedio ni Goran Navojec.

''Ti si taj čarobnjak, ti si danas zaista nekom čarolijom postao to što si trebao i biti'', rekao je Goran Navojec.

David Amaro kao Dino Merlin - 2 Foto: Nova TV

Da je riječ o jednoj od Davidovih najboljih transformacija ove sezone, smatra i Mario Roth.

''Ono što si ti nama večeras dao, Davide, dao si upravo ono što nam daje i sami Dino Merlin kroz sve te pjesme koje i sam piše, a to je taj jedan pop rock i sevdah osjećaj. Bio si mi u mnogim transformacijama odličan, ali mislim da ti je ovo najbolja transformacija dosad'', primijetio je Mario Roth.

David Amaro kao Dino Merlin - 5 Foto: Nova TV

David Amaro tako je još jednom pokazao koliko se potpuno može stopiti s likom kojeg utjelovljuje, a njegova interpretacija Dine Merlina bez sumnje je bila jedan od najemotivnijih i najupečatljivijih nastupa ove sezone showa Tvoje lice zvuči poznato.