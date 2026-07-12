Svi i danas znaju refren "Lopova": Alen Islamović za naš portal prisjetio se legendarnog dueta s Indirom Radić

Alen Islamović u razgovoru za Showbuzz progovorio je o novoj pjesmi, suradnji s Miroslavom Rusom, povratku rocka, stanju domaće scene, bezvremenskim hitovima Bijelog dugmeta i novom albumu koji priprema.

Više od četiri desetljeća Alen Islamović jedan je od najprepoznatljivijih glasova regionalne rock scene. Nakon Divljih jagoda, Bijelog dugmeta i uspješne samostalne karijere, i dalje neumorno stvara novu glazbu te publici predstavlja baladu "Dolazi vrijeme suza", svoju prvu suradnju s Miroslavom Rusom.

U razgovoru za naš portal otkrio je zašto vjeruje da se rock ponovno vraća u velikom stilu, kako gleda na današnju glazbenu scenu, što misli o bezvremenskim hitovima Bijelog dugmeta te što obožavatelji mogu očekivati od njegova novog albuma.

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Njegova nova pjesma "Dolazi vrijeme suza" emotivna je rock balada koja se savršeno uklapa u njegov prepoznatljiv glazbeni izričaj. Legendarni pjevač priznaje kako upravo u takvim pjesmama najviše uživa jer od izvođača traže posebnu emociju i interpretaciju.

"Ja volim rock balade, jer mirišu drugačije; dobar tekst, pitka melodija i u takvim pjesmama pjevač mora dati svog začina da to bude sve ukusno i prihvatljivo ljudskom uhu."

Alen Islamović - 4 Foto: Amir Kudić/PR

Pjesma je ujedno i njegova prva suradnja s autorom Miroslavom Rusom, iako se njih dvojica poznaju desetljećima. Islamović ističe kako cijeni autore koji već tijekom pisanja pjesme imaju jasnu viziju izvođača kojem je namijenjena.

"Mi smo godinama poznanici i evo putevi su nam se spojili da nešto pokušamo zajedno. Ja volim autore, koji kad kroje pjesmu, već imaju viziju tko bi to pjevao i tako pretežno i bude. Miroslav Rus se dokazao svojim autorstvom, na ovim prostorima", pohvalio ga je Islamović.

Alen Islamović - 2 Foto: Zoran Trbović/PR

Osim nove pjesme, Islamović će sudjelovati i u Rusovu projektu koji će prvi put okupiti svu trojicu pjevača Bijelog dugmeta – Željka Bebeka, Mladena Vojičića Tifu i njega.

"Priča je interesantna, lijepo se naći u društvu takvih imena i hvala mu što me je pozvao da učestvujem, pošašćen sam da tom projektu dam svoj doprinos."

Iako je više od četiri desetljeća na sceni, priznaje da današnja regionalna rock scena nije u najboljem stanju te da nedostaje novih autora i originalnih pjesama.

Alen Islamović Foto: Emica Elvedji/Cropix

"Slaba je rock scena, pretežno iskaču pjevači koji se bave pjevanjem tuđih pjesama, nemam ništa protiv, ali da bi se upisao ili potpisao ispod nekog djela kao vokal, autor, tekstopisac, to bi trebalo biti neko novo djelo, ne objavljeno, ali ako se ljudi zabavljaju dobro sa time, super. Malo je dobrih, plodnih autora, inspiracije su presušile, nije lako napraviti ili dobiti hit, sve je lutrija", iskreno je priznao.

S druge strane, smatra da svjetski rock ponovno proživljava svoje najbolje dane: "Naprotiv, vratili su se stari lisci i opet tresu svijetom, osjećam se kao da sam u osamdesetima, sve pršti. To su bendovi od kojih sam i ja nešto učio."

Tijekom bogate karijere nije se bojao ni glazbenih izleta, pa se tako mnogi i danas sjećaju njegova dueta "Lopove" s Indirom Radić.

"Pjevač treba sebi dati nekad i iznenađenja, odraditi nešto da vidi može li se tu snaći, mislim da sam se u toj pjesmi našao i snašao. Dvije različite boje i tehnike pjevanja su tu pjesmu učinile i rokerskom", prisjetio se Islamović regionalnog hita.

Alen Islamović - 5 Foto: Zoran Trbović/PR

Prisjetio se i projekta 4 Asa, u kojem nastupa s Vladom Kalemberom, Juricom Pađenom, Slavkom Pintarićem Pištom i Igorom Matkovićem.

"To je bio eksperiment gdje pjevači prate sami sebe i štos je uspio. Bilo je interesantno slušati taj repertoar pun hitova, bili smo kao jukebox."

Na pitanje postoji li pjesma za koju smatra da nije dobila pažnju kakvu zaslužuje, bez razmišljanja izdvaja jednu iz vremena Bijelog dugmeta.

"Mislim, da da, to je 'Pjesma za malu pticu', koju sam pjevao u Dugmetu. Zašto nije na repertoaru i nije zanimljiva publici, ne znam, ali ja je rado pjevam na svojim koncertima."

Posljednjih mjesec dana Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu zahvatila je nogometna groznica zahvaljujući reprezentacijama koje su na Svjetskom prvenstvu došle do šesnaestine finala. Iako je nekada ozbiljno igrao nogomet, i danas prati taj sport te smatra da su i Hrvatska i Bosna i Hercegovina dale maksimum na velikim natjecanjima.

Alen Islamović - 3 Foto: Amir Kudić/PR

"Obje su reprezentacije dale sve od sebe, nekad treba da te i sreća pomazi, nekad ti drugi koje sudbinu. Nogomet je veliki biznis i velike države žele da vladaju tim sportom", poručio je, prokomentiravši i sam što se događa na natjecanju: "Nažalost, vidjeli smo kako se mijenjaju pravila igre, unose nova. Svijet se promijenio, mi smo mrvice za njih, tako doživljavaju i Hrvatsku i BiH, dali su sve od sebe i odlično igrali, ali taj klik, sreća, nije je bilo."

Danas, kaže, na pozornicu izlazi prije svega zbog ljubavi prema glazbi i publici, a obožavatelje uskoro očekuje i novo studijsko izdanje.

Alen Islamović, Bijelo dugme Foto: PR

"Danas pjevam, jer volim taj posao, želim se zabavljati sa publikom, oni su čudo jer im daješ nešto što vole i to su koncerti; ja im mogu ponuditi sve ono što žele od mene. Baš zbog toga pripremam im jedan odličan album ove godine sa mnogo divnih rock iznenađenja, sa prijateljima autorima koji cijene ovo što ja radim, Alka, Rus, Rale Ratković, Željko Hrkalović; a glazbenici će biti sve stranci, koje mi dovodi Milan Končina producent, biti će to album iznenađenja."

Govoreći o bezvremenskim hitovima Bijelog dugmeta, Islamović smatra da njihova popularnost nije slučajna.

"Te pjesme se prenose sa generacije na generaciju, te pjesme voli cijela obitelj. Pa dede vode unuke na koncert da oni čuju, koju je to pjesmu baka voljela, kad se zaljubila u dedu."

Na kraju se osvrnuo i na vlastiti put te poručio da ništa u karijeri ne bi mijenjao.

"Sve što sam radio i donosio odluke, bile su moje i u pravom trenutku, to se u školi ne može naučiti, jer za to ne postoje definicije, nego samo rad, rad i rad. Odricanje mnogih stvari, ali rad i ljubav prema tom poslu je ključ uspjeha. Što se mene tiče, ja bih sve isto ponovio."

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