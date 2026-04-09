Tko je žena iz Konga čije su izvedbe hrvatskih pjesama hit na internetu? Savršeno pjeva Škoru i Rozgu!

Pjevačica iz Konga Esther Nkongo ponovno je privukla veliku pozornost publike, ovoga puta izvedbom velikog hita Miroslava Škore, a ovo je razlog zbog kojeg se zaljubila u naše hitove.

Snimka koja spaja različite kulture i glazbene tradicije u kratkom je roku osvojila društvene mreže. Pjevačica iz Konga Esther Nkongo oduševila je publiku izvedbom legendarne pjesme ''Ne dirajte mi ravnicu'' Miroslava Škore, koju je otpjevala uz tamburaški sastav Hrvatski čuvari iz Wuppertala u Njemačkoj.

Video je u samo nekoliko sati od objave prikupio desetke tisuća pregleda te izazvao lavinu pozitivnih reakcija.

Esther Nkongo već je dobro poznata na društvenim mrežama po svojim interpretacijama velikih balkanskih hitova.

Foto: Instagram

Na svojim profilima redovito objavljuje snimke u kojima izvodi pjesme iz regije, a njezina autentičnost i energija donijele su joj više od 40 tisuća pratitelja.

Iako dolazi iz Konga, 30-godišnja Esther danas živi i radi u Njemačkoj, gdje se aktivno bavi pjevanjem. Upravo zahvaljujući toj kombinaciji različitih utjecaja i ljubavi prema glazbi s ovih prostora, njezine izvedbe često privlače veliku pozornost i simpatije publike.

A koja je njezina poveznica s Hrvatskom?

''Njezin je muž Hrvat. Imaju zajedno jedno dijete, pa sada, u ljubavi prema njemu i poštovanju prema njegovoj obitelji, uči hrvatski jezik. Ona je uvijek voljela glazbu, uvijek pjevala – gospel, jazz, blues. Njoj se jako sviđa naša glazba, pa se time i bavi. Tako se jednom slučajno srela s kolegom iz moga sastava, ušli smo malo u priču, a onda je s jedne strane došlo pitanje za suradnju na zajedničkoj pjesmi. Znači, mi smo pitali nju, a ona je isto htjela pitati nas'', otkrili su dečki iz Hrvatskih čuvara za Večernji.

Kćerkica Ana Emilia rodila im se u veljači 2025. godine. Njezin suprug Ivan Bešlić suvremeni je umjetnik.

Foto: Instagram

Svom suprugu posvetila je i jednu izvedbu.

