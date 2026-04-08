Evo tko je glumica koja je na premijeru hit-serije došla bez grudnjaka, znate je iz humorističnog klasika

Natasha Lyonne danas plijeni pažnju gdje god se pojavi, no njezina priča daleko je dublja od upečatljivih modnih izdanja i pojavljivanja na crvenom tepihu.

Premijera treće sezone serije "Euforija" u hollywoodskom TCL Chinese Theatreu okupila je brojna poznata imena poput Zendaye, Sydney Sweeney i Jacoba Elordija, no svu je pažnju – očekivano ili ne – preuzela Natasha Lyonne.

Glumica prepoznatljivog stila i snažne osobnosti na crveni je tepih stigla u odvažnoj modnoj kombinaciji koja je odmah izazvala reakcije. U potpuno prozirnom topu bez grudnjaka, uz hulahopke s uzorkom i gaćice na vezanje, Lyonne je još jednom pokazala da ne pristaje na modne kompromise. Ono što bi mnogi svrstali u donje rublje, ona je nosila kao samouvjerenu, zaokruženu modnu izjavu – bez zadrške i bez potrebe za objašnjenjem.

Iako u seriji nema glavnu ulogu, Natasha Lyonne već godinama dokazuje da njezina pojava nadilazi klasične podjele na glavne i sporedne likove. Rođena 1979. u New Yorku, u svijet glume ušla je vrlo rano, a prve uspjehe ostvarila još kao tinejdžerica. Široj publici postala je poznata krajem devedesetih zahvaljujući filmu "Američka pita", koji ju je lansirao među najprepoznatljivija lica svoje generacije.

Tijekom karijere izgradila je autentičan imidž – spoj britkog humora, sirove iskrenosti i nekonvencionalnog šarma. Veliki povratak ostvarila je u seriji "Narančasta je nova crna", a potom dodatno učvrstila status u industriji serijom "Ruska lutka", koju je i sukreirala.

Iza uspješne karijere krije se i teška osobna priča. Lyonne se godinama borila s ovisnošću o alkoholu i drogama, što je u jednom razdoblju ozbiljno ugrozilo njezino zdravlje i karijeru. Nedavno je ponovno otvoreno progovorila o posrtaju s alkoholom tijekom zabave u sklopu dodjele nagrada te je zahvalila obožavateljima na podršci i istaknula kako se danas osjeća bolje i stabilnije, iako detalje svog oporavka drži podalje od javnosti.

Njezina borba s ovisnošću počela je nakon "Američke pite". Uhićena je 2001. zbog vožnje pod utjecajem alkohola, dok je 2004. optužena za napad i neovlašten pristup. No njezin život dotaknuo je dno godinu dana kasnije, kada je hospitalizirana zbog hepatitisa C i kolapsa pluća te je umalo umrla.

"Nema li svatko pravo na trenutak sloma u svom životnom vijeku? Zrelost je postizanje mira i shvaćanje da trebaš biti dobar prema sebi kako bi spriječio vlastito uništavanje", osvrnula se Natasha na svoje padove i dodala kako je uz nju ostala Chloe Sevigny.

Poznata je po tome da svoj privatni život ne izlaže previše javnosti, no tijekom godina povezivala se s nekoliko poznatih imena iz svijeta umjetnosti poput Edwarda Furlonga i Andrewa Ziperna. Dugogodišnja veza s glazbenikom Fredom Armisenom završila je prije nekoliko godina, a od 2022. je u vezi s Brynom Mooserom, s kojim je osnovala AI filmski studio Asteria.

