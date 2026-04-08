Pamtite li strogu Grospićku? Evo gdje je danas poslije gotovo 20 godina!

Dubravka Ostojić, iako najpoznatija po ulozi u "Našoj maloj klinici", danas vodi povučen život posvećen kazalištu, daleko od medija i televizijskih projekata.

Dubravka Ostojić jedno je od onih lica koje publika nikada nije zaboravila – iako je godinama gotovo ne viđamo na televiziji.

Najšira publika pamti je po ulozi stroge i autoritativne Sanje Grospić u hit-seriji "Naša mala klinika", no njezina karijera daleko je bogatija i raznovrsnija od jednog televizijskog lika.

Dubravka Ostojić - 7 Foto: YouTube Screenshot

Dubravka Ostojić - 3 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dubravka Ostojić - 2 Foto: YouTube Screenshot

Iako ju je televizijska popularnost lansirala među prepoznatljiva imena domaće scene, Ostojić je cijelu karijeru ostala prije svega kazališna glumica. Dugogodišnja je članica ansambla zagrebačkog Kazališta Komedija, gdje i danas aktivno nastupa u brojnim predstavama.

Kazalište je za nju uvijek bilo središte umjetničkog izraza, mjesto gdje gradi likove i održava kontinuirani kontakt s publikom – daleko od reflektora televizijske industrije.

Dubravka Ostojić - 3 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Dubravka Ostojić - 2 Foto: In Magazin

Dubravka Ostojić - 1 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Široku popularnost stekla je sredinom 2000-ih zahvaljujući seriji "Naša mala klinika", koja je obilježila jednu eru domaće televizije. Uloga Sanje Grospić, stroge ravnateljice bolnice, donijela joj je status jedne od najupečatljivijih negativki domaćih serija. Iako ju je upravo ta uloga učinila prepoznatljivom široj publici, Ostojić nikada nije gradila karijeru isključivo na televiziji, već se nakon završetka serije svjesno vratila kazalištu.

Dubravka Ostojić - 5 Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Dubravka Ostojić - 1 Foto: In Magazin

Za razliku od mnogih kolega, odlučila je živjeti daleko od medijske pažnje. Rijetko daje intervjue, gotovo se ne pojavljuje na društvenim događanjima, a društvene mreže u potpunosti izbjegava. Zadnji put kada smo je mogli vidjeti u javnosti bilo je u listopadu 2025., kada je sudjelovala kao moderatorica na multimedijalnom događaju "Tonko Maroević - Ne smijem te sanjati".

Takav izbor dodatno je pridonio njezinoj pomalo misterioznoj prisutnosti u javnosti – publika je pamti, ali o njezinu privatnom životu zna se vrlo malo.

Dubravka Ostojić - 1 Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Dubravka Ostojić - 2 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

U privatnom životu bila je vezana uz jednog od najvećih hrvatskih glumaca, Ivu Gregurevića, s kojim ima sina Marka. Upoznali su se na početku svojih karijera, a iako nikada nisu govorili o svojoj vezi, poznato je da su se zaručili nakon samo tri mjeseca poznanstva. Nakon njegove smrti 2019. godine svoj je život nastavila daleko od javnosti, a danas je u braku s književnikom i scenaristom Ivanom Vidićem.

Dubravka Ostojić - 3 Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dubravka Ostojić - 5 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Ne može se i ne treba medije uvijek izbjegavati, ali znalo se dogoditi i da dam intervju povodom neke predstave ili filma, pa da ga na kraju ne objave jer sam izbjegavala govoriti o privatnom životu. Nikad nisam mislila da bi to moglo nekoga zanimati. A, eto, danas se sve pomiješalo, pogotovo pojavom interneta i društvenih grupa. I u tome sam još tvrda, nemam ni Facebook, ni Instagram profil… Da smo mi kao djeca imali ovu današnju tehnologiju i stresove koje nosi taj oblik komunikacije, ne znam kako bih to preživjela", izjavila je u intervjuu za Azru prije nekoliko godina.

Dubravka Ostojić - 2 Foto: Youtube

Dubravka Ostojić - 4 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Iako je mnogi više ne viđaju na malim ekranima, Dubravka Ostojić nije nestala – naprotiv, i dalje aktivno radi ono što najviše voli. Njezina svakodnevica danas vezana je uz kazalište, dok je javni prostor prepustila drugima.

