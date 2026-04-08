Haljina s otvorenim leđima savršeno je pratila liniju glumice koja je trenutačno u centru pažnje

Zendaya je na premijeri treće sezone serije "Euforija" zablistala u odvažnoj crnoj haljini i još jednom potvrdila status modne i glumačke ikone.

Zendaya je još jednom dokazala zašto je jedna od najvećih zvijezda današnjice. Na premijeri treće sezone serije "Euforija", koju mnogi fanovi nestrpljivo iščekuju otkako je 2022. završila druga sezona, u Los Angelesu ponovno je očitala modnu lekciju mnogima.

Mlada glumica pojavila se na crvenom tepihu u upečatljivoj crnoj haljini modnog brenda Ashi Studio, koja je naglasila njezinu figuru i odvažan modni izričaj.

Riječ je o elegantnom, ali i vrlo izazovnom modelu s visokim ovratnikom i otvorenim leđima, koji je otkrivao njezine bokove i ramena, dok je dugi šlep dodatno naglasio dramatičnost cijelog looka.

Uz haljinu je nosila jednostavne cipele na špic i minimalan nakit, čime je dodatno istaknula sofisticiranost kombinacije.

Posebnu pažnju privukla je i njezina promjena frizure – kratka, mokra frizura dala joj je moderniji i pomalo edgy izgled, koji savršeno odgovara estetici same serije. Glumica je samouvjereno pozirala fotografima, izmjenjujući ozbiljne i zavodljive poglede, ali i opuštene osmijehe, čime je pokazala koliko suvereno vlada crvenim tepihom.

Kao glavna zvijezda serije "Euforija", Zendaya je bila u središtu svih događanja te večeri, a njezin dolazak bio je jedan od najiščekivanijih trenutaka premijere. Serija, koja prati kompleksne živote mladih i njihove borbe s identitetom, ovisnostima i odnosima, upravo je zahvaljujući njezinoj ulozi Rue postala globalni fenomen.

Zendaya, koja je karijeru započela još kao tinejdžerica na Disney Channelu, danas je višestruko nagrađivana glumica i jedna od najutjecajnijih mladih zvijezda u Hollywoodu. Njezina transformacija iz dječje zvijezde u ozbiljnu glumačku i modnu ikonu očita je i na svakom njezinu javnom pojavljivanju, a premijera "Euforije" bila je još jedan dokaz toga.

U trećoj sezoni serije naći će se i Eric Dane, koji je nedavno preminuo u 54. godini života.

