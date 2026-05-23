S bečke pozornice na zagrebačku špicu: Lelekice prvi put u javnosti nakon Eurosonga!

Nakon što su posljednjih dana bile u središtu pažnje domaće javnosti, članice grupe Lelek pojavile su se i na zagrebačkoj špici. Dobro raspoložene cure odmah su privukle pažnju prolaznika i fotografa u centru grada.

Dobro raspoložene cure prošetale su centrom Zagreba u društvu svog menadžera Tomislava Rose i pratećeg vokala Marina Novakovića, a njihovo pojavljivanje nije prošlo nezapaženo.

Grupa Lelek, Marin Novaković, Tomislav Roso Foto: Josip Moler / CROPIX

Lelekice su pažnju privukle ležernim, ali usklađenim modnim kombinacijama, dok su osmijesi i opuštena atmosfera pokazali koliko uživaju nakon eurovizijske avanture.

Grupa Lelek Foto: Josip Moler / CROPIX

Podsjetimo, grupa Lelek ove je godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom ''Andromeda'', a u velikom finalu završile su na 15. mjestu.

Posebnu pažnju tijekom završne večeri privuklo je glasanje stručnih žirija – srpski žiri hrvatskim predstavnicama nije dodijelio nijedan bod, dok je hrvatski žiri srpskoj grupi Lavina dao maksimalnih 12 bodova.

LELEK - 4 Foto: Afp

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala

