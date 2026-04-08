Lijepa obiteljska priča: Otac na plesnoj pozornici, sin u glazbenom studiju

Kod simpatičnih Šuškovića umjetnost nije samo zanimanje – ona je način života. Dok je otac Alen svoju karijeru izgradio na plesnoj pozornici ansambla LADO, sin Dominik krenuo je glazbenim putem. Našoj Dijani Kardum, otkrili su kako se slažu u poslu te zašto je potpora obitelji najvažnija.

U obitelji Šušković umjetnost je oduvijek bila dio svakodnevice. Otac Alen svoj je život posvetio plesu, dugogodišnji je član, a danas i plesni voditelj ansambla LADO. Sin Dominik odabrao je glazbu, no iako je odrastao uz ples i LADO, svoj put nije našao na toj pozornici.

''Pa čak i jesam u jednom trenutku, ali prevagnula je ova druga strana glazbe. Više nego plesna. Nisam možda kao tata u tom se vidio, jednostavno sam uvijek naginjao na ovu stranu. Prije je kod mene tu bio nogomet i sve pa možda je bilo očekivano da budem motoričan nogama ali nisam jednostavno na tom polju bio predobar'', priča nam Dominik.

Alen i Dominik Šušković - 1 Foto: In Magazin

''Pa naravno da je, u jednom trenutku mi je bilo krivo, ali to je život. On je zabrao svoj put i ja mu želim svoju sreću u tom putu'', govori nam Alen.

Za razliku od sina, Alen je od početka znao da je ples njegov životni poziv.

''Nikad me to nije privlačilo, mene više privlačio taj ples i ja se vidim u tome i vidio sam se cijelu svoju karijeru u tome. Nikad nisam imao neku želju da bih pjevao. Ustvari me bilo nekad kad sam došao sram kako zvučim, dok se nism čuo, ali je moja primarna djelatnost ples''.

Dominik je inače 10 godina bio član benda Od srca do srca, pisao je pjesme i za druge hrvatske izvođače, a sad je krenuo solo vodama. Nedavno mu je tako izašla pjesma Blizu.

Alen i Dominik Šušković - 6 Foto: In Magazin

''Ide super. Spremam sad novi singl i spravim cijeli jedan album s kojim bih zaključio sljedeće 15 godina svoje neke, ajmo reći, profesionalne karijere gdje se bavim samom muzikom i zaključio bih to sljedeći možda i koncertom velikim, ali to je sad još sve u zraku'', otkrio nam je Dominik.

Uz to što su kolege u umjetnosti, Alen i Dominik su prije svega – otac i sin. A to znači i savjete, i rasprave, i kompromise.

''Ja sam roditelj i dajem svakodnevno. On ima svoju obitelj, on ima svoje djecu, svoju suprugu. Međutim, još uvijek se dogovaramo, probamo naći nekakav kompromis što ćemo, ko će, kako će. I naravno da komuniciramo i iz toga proizlazi da ja uvijek - da tata kontrolira'', govori Alen.

''Ne bih ja rekao da je to kontrola nego jednostavno on mi želi najbolje, on je uključen u moju karijeru od prvog dana. I to je jednostavno i prirodno je kao roditelj i kao neki prijatelj koji će mi uvijek reći što je najbolje za mene'', kaže Dominik te dodaje:

''Mislim to se nekako prirodno desi, roditelji vide gdje plivaš, gdje si dobar i onda te jednostavno tu pokušavaju usmjeravati. Razgovaramo o svemu kad trebam neki savjet. Prvo je to živimo skupo u istoj kući. Tako da prvo je kad ideš pitat za savjet ili kad te nešto muči ideš kod svojih roditelja. I tako da mislim da su nam tu puno moje obitelji pomogli''.

Danas su njihove uloge malo drugačije – Dominik je postao otac dvojice sinova. A zbog uloge djeda, Alen je prilično ponosan.

''Kad dođemo negdje u dućan onda kažu - tata, ne ja sam deda. To je nešto neopisivo. Svoju djecu voliš, obožavaš, ali ovo je nekakva totalna druga ljubav. Zašto? Zato što za tu, za unuke imaš vremena. Za svoju djecu nikad, stvarno si radio, oskačeš pa si na putu. Ja recimo nisam njega niti vidio kad je progovorio, ni kad je prohodao. Jer sam bio na putovanjima, na turnejama. I to mi je užasno. Sad vjerojatno nadoknađujem sa svojim unucima, koji su predivni, i jedni i drugi''.

Alen i Dominik Šušković - 2 Foto: In Magazin

Život umjetnika često znači putovanja, odricanja i izbivanja od kuće – ali bez potpore obitelji, kažu, ništa ne bi bilo moguće.

''One su naše realne strane života jer umjetnost, na neki način se obadvojica bavimo nekom vrstom umjetnošću i uvijek ti imaš svoju neku viziju koju je teško shvatiti iz neke normalne perspektive. Tako da su uvijek žene one koje nam daju pljusku od neke realnosti kad nam to treba. Ali su definitivno najveća podrška u svemu tomu'', kaže Dominik.

''Stvar je u tome da nađeš osobu u životu koja to može ispratiti i koja je bezuvjetno tu za tebe. Tako da mislim da smo mi to i jedan i drugi dobili na lotu''.

Različite pozornice, različite karijere, ali ista potpora i ista ljubav prema umjetnosti – ona obiteljska.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



