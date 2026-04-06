Danijela Martinović o ljubavi i velikim izazovom pred kojim se našla: "Jako sam plakala..."

Danijela Martinović i njezin partner Josip Plavić nedavno su proslavili četvrtu godišnjicu ljubavi. Njihova priča počela je na Uskrs. Kako su proslavili godišnjicu, je li bilo poklona te zašto je zbog svoje nove pjesme "Lipa ostani" plakala, podijelila je s našom Dijanom Kardum.

Uz Uskrs našu pjevačicu Danijelu Martinović vežu lijepe uspomene, pogotovo jedna.

"Prvi susret Josipa i mene bio je prije četiri godine, baš na Uskrs. Došla sam sa svime onime što mi u Dalmaciji imamo i nije se bunio, moram reći. Dakle, sve je bilo blagoslovljeno – imali smo jaja, sirnicu, malo šunke, kapulice, sve ono kako mi to radimo u Dalmaciji", rekla je Danijela.

"Nije imao prigovora, što znači da mu je bilo dobro."

Nedavno su proslavili i godišnjicu, koju su obilježili putovanjem u Budimpeštu.

"Ja inače Budimpeštu jako volim, ali već dugi niz godina nisam bila. Moram reći da se vidno proljepšala. Jako je čista i uredna, za razliku od prije nekoliko godina."

Kad su darovi u pitanju, kaže da više voli iznenađenja bez posebnog povoda.

"Nismo mi od te vrste. Ja inače jako volim darivati ljude, ali zapravo sam najmanje kreativna kad se to očekuje. Volim to raditi kad ljudi ne očekuju, bez nekog datuma. Sve ostale dane, onako na 'bianco', volim iznenaditi. Jako osluškujem ljude pa, ako mi netko u razgovoru kaže, primjerice, da voli narančasti ruž – ja to zapamtim."

No isto tako može iznenaditi i nju.

"To su te, pod navodnicima, male stvari – neka poruka koja me dočeka kad idem na put ili u knjizi kad je otvorim. Spontane stvari."

Jedno takvo iznenađenje pretvorilo se i u novu pjesmu. Njezina najbolja prijateljica Doris Karamatić poslala joj je pjesmu "Lipa ostani" mladog glazbenika Benjamina Hasanića – i bila je to, kaže, ljubav na prvo slušanje.

"Kad je stigla u videu, otvorila sam to i zaista sam jako plakala kad sam čula pjesmu i Benjaminovu izvedbu. On je profesor glazbe i senzacionalan pjevač. Suze su mi same tekle."

"Toliko sam plakala da mi se to čulo i u glasu, ne znam koliko me uopće mogao razumjeti."

Pjesmu opisuje kao dalmatinski sevdah, a da je riječ o dobrom odabiru potvrđuju i brojke – u samo nekoliko dana skupila je tisuće pregleda.

"Nevjerojatno lijep spoj, ali pitala sam se kako ću ja to interpretirati. Moram reći da mi je to, što se tog dijela tiče, definitivno jedan od najvećih umjetničkih izazova u mojoj karijeri."

Iako ima godine iskustva, prvi put se okušala u ovakvom izričaju.

"Zato što se nisam usudila. Pravi sevdah se zapravo nisam usudila pjevati i mislim da se to rijetko tko može usuditi kome to nije u krvi, tko nije rođen za to. To je nešto stvarno senzacionalno."

I dok se u sevdah ranije nije upuštala, danas je poznato da je Danijela zapravo prava rokerica.

"Ali stvarno jesam, jer je moj stariji brat Denis, koji je već dugo godina u pratećem sastavu Doris Dragović, svirao bubanj. On je meni bio prvi prozor u glazbu. Slušao je AC/DC i ja sam tako preko njega počela učiti."

Ipak, nakon toga više nisu zajedno zasvirali.

"Nevjerojatno, ali nikada više u životu. Naši su se glazbeni putevi razdvojili, baš nevjerojatno. Hvala ti, o tome nisam uopće razmišljala."

Glazba je u njihovoj obitelji oduvijek bila važna – njome se bave brat i sestra, a i otac zapjeva, svi osim majke i mlađeg brata.

"Samo sam je jednom u životu malo nagovorila da pjeva i ona je to tako sramežljivo. Kako je ona jako slatka i duhovita, rekla je po splitski – što naravno neću replicirati – ‘nemoj ti meni ništa govoriti, ja sam tebe rodila i ja to čujem, samo neće ovdje proći’. A mlađi brat ima sluha, nekad je radio u trgovini s CD-ima, ali što se tiče glazbe, produkcije i glazbenika koji su svirali na albumima – on je prava enciklopedija."

Glazba joj je, kaže, oduvijek bila zapisana u obitelji – a čini se da joj i dalje donosi nove, neočekivane izazove.

