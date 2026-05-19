Severina ekskluzivno pred kamerama Nove TV: ''Što bi se reklo, pamtim samo sretne dane...''

Dvije nagrade, ali jedna poruka: ostati čovjek! Severina je na Hall of Fameu nagrađena i za glazbu i za aktivizam. Iskreno nam je progovorila o majčinstvu, životnim olujama i snazi kojom godinama inspirira regiju. Zašto kaže da ju je spasila duhovitost te odakle crpi nevjerojatnu energiju, Severina je ekskluzivno za našu emisiju otkrila našem Davoru Gariću.

Na Hall of Fame dodjeli nagrada, čak dvije su pripale Severini. Ona za regionalnu zvijezdu, ali i Story srce za aktivizam godine.

''Iznenadila me nagrada ova druga za aktivizam, naime ja nisam aktivista, ja sam jedan normalan građanin koji koristi neku svijest da trebamo ostaviti svijet ljepšim mjestom, i ako se to može napraviti... A ljepše mjesto može biti jedino ako svi u jednoj državi živimo pod istim zakonima, ali i po dobrom sustavu, što svi smo svjedoci toga i na vijestima, na vašoj televiziji i svih drugih televizija, da ne ide nam baš'', rekla nam je Severina.

Seve je tijekom godina postala glas hrabrosti i empatije. Jedna od najutjecajnijih javnih osoba u regiji kada je riječ o zagovaranju ženskih i ljudskih prava.

''Mislim da je to normalna stvar. Razumijem ljude koji to ne rade, a koji jesu javni. To je veliki teret i to je put kojim se rjeđe ide. Možda je teži, ali za mene je stvarno olakšavajući jer mi je lijepo u duši''.

Snažno se zalaže za pravo na dostupnu zdravstvenu skrb, slobodu izbora, zaštitu žena od nasilja te pravedniji obiteljsko-pravni sustav. S obzirom na to da je i sama prošla sito i rešeto u privatnom životu, a i dalje sjaji, mnogi se pitaju isto: Odakle Seve crpi tu snagu?

''Ne znam! Haahaha...ja mislim da mi je to s materine strane! To su Lelići, sigurno... Moja mama ima Lelić prezime. Mislim da duhovitost nas je spasila i uspjela sam to prenijeti na svog sina'', otkrila nam je Seve.

Prije nekoliko dana objavila je fotografije s krizme svojeg sina. Aleksandar je nedavno proslavio 14. rođendan.

''Što bi se reklo, pamtim samo sretne dane. Tako da, nekako, ovih svih godina, nekih tih stvari koje su se dešavale, koje nisu kao bile lijepe, stvarno pokušavam protumačiti život. Znate, kad vam život da ovoliko puno sreće, dobijete i ovoliko tuge, sve mora biti recipročno i u balansu, tako ja sam u stvari sretna, zato što imam jako puno sreće'', zaključila je Severina.

Kad se sve zbroji i oduzme, sve to upisuje u radnu knjižicu života.

''Mislim da je to život, svaki ima svoj, nosi ga kako zna. Moj je valjda ovaj, u drugom životu ću biti Heidi u klompicama s pogledom na vrtne patuljke i tako. Pjevat ću ''hajli-ho'' po brdima i to mi je neka želja'', otkrila nam je Seve.

No prije ''hajli hajho'', pjevat će Seve svoje najveće hitove na brojnim koncertima ovog ljeta diljem regije.

